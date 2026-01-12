自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

鶯歌陶博館推國際駐村典藏展 韓陶藝家以鳳梨撐起小鳥詮釋自然平衡

2026/01/12 14:17

「自然的永續之境」國際駐村藝術家典藏展共展出21件作品，濃縮藝術家在鶯歌的日常觀察。（記者黃政嘉攝）「自然的永續之境」國際駐村藝術家典藏展共展出21件作品，濃縮藝術家在鶯歌的日常觀察。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館現正推出「自然的永續之境陶博館駐村藝術家作品典藏展」，展出歷年國際駐村藝術家精選創作，21件創作記錄藝術家在鶯歌生活、觀察與發想的精彩瞬間，像是韓國陶藝家孟昱在以1顆台灣鳳梨，支撐起1隻小鳥的陶土創作，藉由展覽，邀觀眾走入「從土地到陶土，再到藝術」的自然冒險，如同1場濃縮世界視角的創作盛宴。

該展展期至2月8日，於陶博館地下1樓的陶藝長廊展出。陶博館指出，展覽以陶土為主角，帶來藝術家眼中不同的「自然樣貌」，創作者透過土地、植物、礦物等元素發想，把在鶯歌駐村生活時的觀察與感受化為創作，各自以不同文化背景回望自然。

韓國陶藝家孟昱在鶯歌陶博館駐村創作「平衡18-1」，以台灣鳳梨支撐小鳥，詮釋自然平衡與環保意義。（記者黃政嘉攝）韓國陶藝家孟昱在鶯歌陶博館駐村創作「平衡18-1」，以台灣鳳梨支撐小鳥，詮釋自然平衡與環保意義。（記者黃政嘉攝）

孟昱在（Wookjae Maeng）作品「平衡18-1」，以鳳梨造型作為支撐結構，承載著枝桿上的小鳥，輕盈而幽默的造型語彙，表達自然平衡與環境保護的重要；來自泰國的駐村藝術家卡蒙莎奴．潘維德（Kamonchanok Panuwed）以柔和的綠色塑造「我的第一個春天」，童話般的人形綻放著層層粉紅花團，並以細緻的花草紋樣點綴，呈現春天甦醒、生機初綻的意象；日本駐村陶藝家小島修（Kojima Osamu）則將台灣屋瓦與陶土記憶融入「懷舊16-TWT-s10」，以樸素造型凝結土地與人文的生活痕跡。

泰國陶藝家卡蒙莎奴在鶯歌陶博館駐村創作「我的第一個春天」，以人形花團展現春日甦醒生機。（記者黃政嘉攝）泰國陶藝家卡蒙莎奴在鶯歌陶博館駐村創作「我的第一個春天」，以人形花團展現春日甦醒生機。（記者黃政嘉攝）

陶博館館長張啟文表示，陶博館長年做為國際陶藝交流的重要據點，自2011年推動駐村藝術家計畫，吸引全球陶藝家申請，目前已有來自31國、144位藝術家進駐，此次從歷屆駐村創作中精選作品，多源自藝術家在鶯歌生活期間的觀察與體驗，他們透過與在地環境與人群的交流，將鶯歌的自然、人文與日常印象轉化為創作靈感，傳達藝術家如何以陶土回應自然、人文與永續議題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應