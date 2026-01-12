自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南最大「庄頭書店」 1/17、1/18柳營開張

2026/01/12 14:19

串聯近30間獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等單位，新營曬書店主辦的台南最大「庄頭書店」1月17、18日在柳營區劉啟祥美術紀念館開張。（南市文化局提供）串聯近30間獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等單位，新營曬書店主辦的台南最大「庄頭書店」1月17、18日在柳營區劉啟祥美術紀念館開張。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕串聯近30間獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等單位，新營曬書店主辦的台南最大「庄頭書店」1月17、18日在柳營區劉啟祥美術紀念館開張，舉辦講座、Live Podcast、演出、走讀與沉浸遊戲體驗，邀請民眾探索「閱讀的多重宇宙」。

新營曬書店參與文化部「創新書市庄頭書展」計劃，將書攤規畫為「圖像＆童書」、「文史」、「人」、「台語&原住民&新住民」及「現代文學」等5大主題書櫃，並設置金鼎、金漫獎及柳營圖書館聯合選書區。

另規畫2場免費主題講座，首日邀請獨立書店經營者高耀威與百年茶莊傳人黃紹圃2位異域職人暢談；接著，由法官作家翁禎翊、犯罪防治教授戴伸峰，針對「罪與罰、善與惡」等題目做討論。第二天講座請2位地景觀察家「差差李翔」與Parking雜誌編輯「易軒Ethan」，進行一場「微型攝影工作坊」，用鏡頭捕捉風景。下半場邀BL漫畫家「每日青菜」與金漫大獎製作人張曉彤，探討創作與編輯視角及作品背後的洞見。

Live Podcast方面，作家楊富閔、阮劇團MC JJ及破億收聽Podcaster歐娜將到現場錄製，讓聽眾近距離「收聽書籍」，並由唸歌大師周定邦合作金音獎新聲楊舒雅，透過說唱藝術展開傳統與現代的人權對話。手作部分，除了農廢料手作紙體驗，還有新年注連繩祈福手作。跨界走讀邀請劉館場地主人劉耿一親自導覽；與民生電氣合作，以電音走讀形式穿梭柳營代天院與柳營古蹟。

「南台灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥的畫作與願景，設計解謎遊戲。（南市文化局提供）「南台灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥的畫作與願景，設計解謎遊戲。（南市文化局提供）

當天推出「南台灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥的畫作與願景，設計解謎遊戲。民眾可提前造訪20間合作獨立書店蒐集專屬貼紙，於活動現場兌換購書券及「強尼甜點工藝」伴手禮禮盒。

