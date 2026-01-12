趙二呆線上藝廊 110歲冥誕正式上線

二呆線上藝廊，1月12日110歲冥誕正式上線。（張詠捷提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（1月12日）是趙二呆110歲冥誕，線上藝廊正式上線，是給他最大的賀禮，進入趙二呆線上藝廊（https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/zhaoerdaiart），即是張詠捷所拍攝的黑白人像，觀眾可選擇語音導覽或自行逛展。

導覽的作品排序，先以二呆50歲的傳統心象水墨，接著60歲入世哲思轉向寫生水墨，到70歲接受生命循環。若自行逛展，則可悠遊於虛擬實境的展場，當中擺設的立體作品，經過精緻的3D立體掃描數位典藏，可近距離觀看藝術品前後左右上下各面，拓展了實體展也無法做到的全方位角度。

請繼續往下閱讀...

國立歷史博物館為彰顯藝術家塑造時代精神的重要性，嚴選典藏超過百件的14位藝術家，以其生日設定為「藝術家日」系列，年度第一棒就是1月12日「史博趙二呆日」。趙家第3代長孫女趙頤，與波翼藝術資產管理公司合作，選在趙二呆110歲冥誕，將線上藝廊正式開幕，首批29件藝術品，都是未曾公開亮相的傳家寶。

趙二呆晚年定居澎湖，辭世後作品捐贈澎湖縣政府珍藏。（張詠捷提供）

趙二呆（本名趙同和）為1949年來台的國際知名藝術家，曾落腳於台中太平、台北市溫州街、新北的新店和石門，晚年退隱澎湖，遠離首都藝術圈而漸被淡忘。他以畢生積蓄興建二呆藝館，連同1500多件作品捐給澎湖縣政府，是菊島的隱藏版國寶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法