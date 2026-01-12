自由電子報
藝文觀點

1本書45年來啟發數十萬人 青年的四個大夢是什麼？

2026/01/12 23:55

紙風車20週年特別演出將贈送購票觀眾《青年的四個大夢》。左起紙風車基金會執行長張敏宜、董事長陳進財、遠流出版社董事長王榮文、紙風車團長任建誠。（紙風車提供）紙風車20週年特別演出將贈送購票觀眾《青年的四個大夢》。左起紙風車基金會執行長張敏宜、董事長陳進財、遠流出版社董事長王榮文、紙風車團長任建誠。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出，將贈送購票觀眾1本吳靜吉博士著作《青年的四個大夢》，盼讓觀眾不只進劇場看戲，也能把思考人生方向的指南帶回家。很多人聽到這本書的名字都覺得好親切，似乎年輕時都讀過，有趣的是，哪四個大夢呢？反而說不完整了。

紙風車執行長張敏宜表示，她與創辦人李永豐都曾在青年時期深受這本書的啟發，張敏宜說：「上次讀這本書是40年前，只記得當時對未來方向很迷惘。這次重讀這本書，發現紙風車368工程的團隊，其實都受到這本書潛移默化的精神引導。」

《青年的四個大夢》最初於1980年出版，引領讀者探索人生4大課題，分別是追求人生價值、尋求良師益友、實踐終身志業、理解愛與關係。多次再版之後，隨著社會邁向數位，2012年增訂版引入了多元智慧理論；而於2025年底發行的最新版中，吳靜吉更以新序〈實現大夢的英雄之旅〉開啟了新的視角，持續對各階段的人們產生影響。

368工程正是一條「追尋終生志業」的實踐之路，一場場走進鄉鎮的演出，便是相信藝術可以改變人生的行動力。發行此書的遠流出版社董事長王榮文也是紙風車368兒童藝術工程的發起人之一，他說，「這次再版這本書，吳博士也把紙風車368工程，做為實踐英雄之旅的例子。希望這本智慧之書可以跨越時間考驗，影響不同世代。」紙風車文教基金會董事長陳進財則認為，《青年的四個大夢》適合男女老少，讀完這本書像是獲得了一位「良師益友」。

