紙風車368啟動「椅子會」 動人畫面藏夢想
紙風車368啟動「椅子會」計畫。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程20週年，除將於1月24日於台北表演藝術中心舉辦2場特別演出之外，一項全新的「椅子會」小額捐款勸募計畫也正式啟動。
20年來，紙風車368在全台各地演出，除都是來自民間捐款促成之外，還有很多自願在現場幫忙的志工。「椅子會」名稱就是源於每一場戶外演出時，志工們幫忙排放椅凳的動人畫面。
一張椅子，往往是孩子與藝術相遇的起點，讓孩子坐下來、抬頭看表演，藝術自然而然走進他的生命裡。「椅子會」預計募款6萬位椅子會會友，捐200元，認一張椅子，讓更多孩子有機會坐下看戲，就是多給夢想一個座位。
