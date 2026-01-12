自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台史博全新資料庫開放 看數百年來外國人眼中的台灣

2026/01/12 23:00

資料庫網站規劃「推薦主題專區」，引導民眾從不同角度與閱讀方式理解海外史料。（台史博提供）資料庫網站規劃「推薦主題專區」，引導民眾從不同角度與閱讀方式理解海外史料。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣因為特殊地理位置，自大航海時代開始，數百年來都有來自不同國家的旅行者、探險家、學者或官員，曾以文字、影像、地圖與檔案記錄他們在台灣的見聞。但這些珍貴的史料長期分散典藏於海外博物館與檔案機構，台灣人自己反而難以觸及，因此，國立台灣歷史博物館建置了一個「海外史料看台灣資料庫」，開放全民上線查閱。

這項成果的累積始於台史博籌備處時期，研究團隊陸續走訪日本、荷蘭、英國、美國、德國、法國、西班牙等，於各國博物館與典藏機構進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經20多年的累積，終於有豐碩的成果。從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在台灣拍攝的影片，呈現不同時代、不同國家眼中台灣的樣貌。

資料庫第一階段已開放20項研究計畫、18冊專書出版內容，以及高達700件的文物和文獻影像。無須註冊帳號，只要搜尋人物、地名或事件等關鍵字，就能免費瀏覽，民眾不僅能藉此看見台灣自身的歷史敘事，也能理解台灣在全球歷史中的位置。「海外史料看台灣資料庫」詳詢專網（taiwanoverseas.nmth.gov.tw）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應