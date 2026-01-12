台史博全新資料庫開放 看數百年來外國人眼中的台灣

資料庫網站規劃「推薦主題專區」，引導民眾從不同角度與閱讀方式理解海外史料。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣因為特殊地理位置，自大航海時代開始，數百年來都有來自不同國家的旅行者、探險家、學者或官員，曾以文字、影像、地圖與檔案記錄他們在台灣的見聞。但這些珍貴的史料長期分散典藏於海外博物館與檔案機構，台灣人自己反而難以觸及，因此，國立台灣歷史博物館建置了一個「海外史料看台灣資料庫」，開放全民上線查閱。

這項成果的累積始於台史博籌備處時期，研究團隊陸續走訪日本、荷蘭、英國、美國、德國、法國、西班牙等，於各國博物館與典藏機構進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經20多年的累積，終於有豐碩的成果。從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在台灣拍攝的影片，呈現不同時代、不同國家眼中台灣的樣貌。

資料庫第一階段已開放20項研究計畫、18冊專書出版內容，以及高達700件的文物和文獻影像。無須註冊帳號，只要搜尋人物、地名或事件等關鍵字，就能免費瀏覽，民眾不僅能藉此看見台灣自身的歷史敘事，也能理解台灣在全球歷史中的位置。「海外史料看台灣資料庫」詳詢專網（taiwanoverseas.nmth.gov.tw）。

