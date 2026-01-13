自由電子報
藝文 > 即時

其中一句是謊言！諾貝爾得主韓江力推作家「金愛爛」新作 揭３名孤獨少年的「生存遊戲」

2026/01/13 12:37

韓國作家金愛爛。（新經典文化提供）韓國作家金愛爛。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕諾貝爾文學獎得主韓江曾表示：只要提到金愛爛，我就會去讀。讓大師也折服的作家，正是被譽為「韓國現代社會生態觀察員」的金愛爛（1980-）。新經典文化近期引進金愛爛睽違已久的長篇小說《其中一句是謊言》，此本名列韓江推薦閱讀清單的作品，精準捕捉了現代人在生活縫隙中掙扎的微小靈魂。

金愛爛於2002年以短篇小說〈不敲門的家〉初試啼聲便橫掃大獎，隨後更創下多項「最年輕獲獎者」紀錄，在韓國書市掀起金愛爛現象。韓江評價她為更新韓國文學遺產的新世代作家代表，在金愛爛的筆下，真相並不總是光明，她擅長用細膩文字描繪資本主義下的人際疏離，以及底層人物為了生存必得強迫戴上的血肉面具。

《其中一句是謊言》書封。（新經典文化提供）《其中一句是謊言》書封。（新經典文化提供）

新經典文化表示，《其中一句是謊言》的故事從一場高一新生的自我介紹開始，老師要求：請用五句話介紹自己，其中一句必須是謊言。這場看似遊戲的開場，串聯起三名各自背負家庭變故、死亡感應能力與罪疚感的青少年。少年志宇為了守護寵物蜥蜴，在工地打工並偷偷上傳漫畫；女孩素莉擁有一雙能感應死亡的手，卻沒能預見母親離世；少年宰雲則在父母的變故與愛犬死後的罪疚中痛苦掙扎。

金愛爛在書中深入思考作者該說什麼、如何說，她認為畫筆必須沾取極少量的白色顏料，才能在人們眼中留下光芒。3位主角透過謊言保護自己，卻也在守護祕密的過程中學會擁抱傷痛。這部作品描繪出人在悲傷之中仍選擇彼此靠近的渴望，深刻切中現代人努力維穩、卻終究踩空的內心衝突，對於生活在壓抑與苦悶氣氛中的城市讀者而言，金愛爛的文字提供一種溫柔又現實的共感。

