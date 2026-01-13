自由電子報
藝文 > 即時

博物館學會第17屆新團隊就位 聚焦國際合作

2026/01/13 14:33

中華民國博物館學會於2025年杜拜大會台灣館合影。（博學會提供）中華民國博物館學會於2025年杜拜大會台灣館合影。（博學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕中華民國博物館學會於12日辦理第17屆第一次理事暨監事會議與選舉，宣示新任團隊正式上任，未來將承接歷屆累積的專業基礎，持續精進博物館領域之研究、實務運作與人才培育，並拓展與國際博物館社群之合作連結。

第17屆團隊由國立歷史博物館長洪世佑當選理事長；故宮博物院副院長余佩瑾、國立人權博物館洪世芳館長當選副理事長；常務理事四位為前國立歷史博物館王長華館長、蘭陽博物館陳碧琳館長、國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所劉德祥教授、前國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所賴瑛瑛教授；國立故宮博物院綜合規劃處張嬋娟處長當選常務監事。

中華民國博物館學會出版《悠遊台灣博物館》中英文版呈現台灣博物館多元樣貌。（博學會提供）中華民國博物館學會出版《悠遊台灣博物館》中英文版呈現台灣博物館多元樣貌。（博學會提供）

博學會是國內博物館界對話的重要平台，發行刊物、學術期刊及論文集，第16屆任內完成永續發展專書《為氣候而站：博物館動起來！》及《博物館新定義》之中文翻譯，推動出版如《悠遊台灣博物館》手冊及電子版，新增「捷運博物館地圖」之設計，多元資訊的交融呈現臺灣博物館之迷人樣貌；另以搶救與保存歷史資料為核心，啟動「博物館史綱計畫」、上架「探索台灣博物館大事紀」網頁，鼓勵各館所上傳資料，以期能最大程度保留我國博物館發展之珍貴史料與歷史脈絡，完善台灣博物館史。詳詢「中華民國博物館學會」官網（https://www.tmaroc.org.tw/

中華民國博物館學會第17屆新團隊正式上任。（博學會提供）中華民國博物館學會第17屆新團隊正式上任。（博學會提供）

★第17屆新任團隊名單如下：（依姓氏筆畫排序）

理事長：洪世佑／國立歷史博物館館長

副理事長：余佩瑾／故宮博物院副院長

　　　　　洪世芳／國立人權博物館館長

常務理事：王長華／前國立歷史博物館館長

　　　　　陳碧琳／蘭陽博物館館長

　　　　　劉德祥／國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所兼任教授

　　　　　賴瑛瑛／前國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授

理事：     如　常／佛光山佛陀紀念館館長

　　　　　李子寧／國立臺灣博物館研究組副研究員

　　　　　李莎莉／財團法人福祿文化基金會執行長

　　　　　辛治寧／前國立歷史博物館教育推廣組組長

　　　　　林志銳／創價美術館副館長

　　　　　林玟伶／國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所助理教授

　　　　　莊佩樺／國立臺灣歷史博物館副館長

　　　　　陳春蘭／文化部參事、國立政治大學博物館學程兼任副教授

　　　　　陳國寧／前世界宗教博物館館長

　　　　　曾信傑／國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所副教授

　　　　　翟振孝／國立歷史博物館展覽組組長

　　　　　賴維鈞／新北市坪林茶業博物館館長

　　　　　顏上晴／國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所教授兼文博學院院長兼所長

　　　　　羅欣怡／全聯善美的文化藝術基金會執行長

常務監事：張嬋娟／國立故宮博物院綜合規劃處處長

監事：     何金樑／客家委員會客家文化發展中心主任

　　　　　李秀鳳／國立科學工藝博物館館長

　　　　　岩素芬／前國立故宮博物院登錄保存處處長

　　　　　林威城／順益台灣原住民博物館副館長

　　　　　徐天福／前國立歷史博物館主任秘書

　　　　　蕭淑貞／國立臺灣歷史博物館研究員

