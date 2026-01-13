藝教館和泰武鄉合作 排灣圖紋展現生命韌性與文化記憶

藝教館和泰武鄉合作，排灣圖紋展展現生命韌性與運動文化記憶。（藝教館提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為深化大眾對原住民族藝術與文化的認識，國立台灣藝術教育館攜手屏東縣泰武鄉公所，共同主辦「2026年泰武鄉文化藝術人才特展—《部落的風》阿瀾（Arucanglj）排灣圖紋創作展」，自今（13）日起至2月7日止，於國立台灣藝術教育館美學空間展出，呈現排灣族藝術創作深厚而動人的文化底蘊。

教育部長鄭英耀出席表示，文化的保存不僅是形式留存，更需透過創作、教育與交流，持續被理解、被詮釋與被延續，期盼透過展覽，讓更多民眾走進部落文化的世界，看見原住民族藝術所蘊含的智慧與生命力量。

藝術家阿瀾（Arucanglj）來自屏東縣泰武鄉武潭部落，自幼罹患腦性麻痺，卻以堅韌的生命意志投入創作，將身體限制轉化為藝術能量。他以排灣族傳統圖紋為核心，結合文字、記憶與影像，透過畫筆訴說族群歷史、生命經驗與部落日常風景，其作品不僅是裝飾美學的展現，更是一種文化記憶與生命書寫，傳遞排灣文化深刻而獨特的精神價值。

藝教館長李泊言說明，展覽以「部落的風」為題，象徵文化流動、生命互動與精神傳承，展出阿瀾近年重要創作，並搭配影像紀錄及泰武鄉立圖書文物館典藏文物，引領觀眾走進排灣族的世界觀，展覽期間亦規劃導覽與分享活動，其中「阿瀾詩集分享會」邀請藝術家親自分享創作歷程，讓觀眾從文字與情感層面，理解排灣族文化的深度與創作思維。

