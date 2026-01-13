自由電子報
藝文 > 即時

當AI取代創作人類還剩下什麼？于國華《學美之心》指向被忽略的審美潛能

2026/01/13 17:55

《學美之心》書封。（時報文化提供）《學美之心》書封。（時報文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在人工智慧席捲全球、演算法替人類決定喜好的現代，人們是否逐漸喪失了「感受」的能力？北藝大副教授、文化觀察家于國華近日推出新作《學美之心》，銜續前作《學美之旅》的身體實踐，進一步回歸心靈探索，探討在科技介入創作的時代，人類該如何重新找回獨特的審美與直覺。

全書內容從生活細微處切入，涵蓋一朵花、一盞茶、甚至是充滿「小黑蟲」的旅遊遺憾。書中以「內宇宙」與「外宇宙」作為理解框架，從感官、大腦與情緒如何形塑經驗談起，並以莊子《齊物論》的鯤鵬意象、電影《腦筋急轉彎》對情緒運作的想像，帶出「內宇宙是人的心量」的思考。于國華也寫到個人曾參與森林體驗「身林地圖」旅程，透過聽覺、觸覺與味覺的練習，重新理解感官如何連結情緒與注意力，進而形成完整的審美經驗。

《學美之心》收錄多篇以一朵花、一盞茶、一首詩、一段旋律為起點的文章，將生命記憶化為可被重讀的日常場景。吳靜吉博士指出，此書探討的是心靈如何感受，最高境界是讓感受與行動相互印證。朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶則認為，當AI能模仿風格、生成圖像，卻無法生成「意」，這正是《學美之心》在今日格外有意義的原因。

于國華強調，每個人都有沉睡的審美潛能，未必需要奢華道具，只需啟動五感並審視內心被美觸動的瞬間，就能將欣賞轉化為創造，在日常實踐美感經驗。這不僅是成就人生美滿的關鍵，更是人類在AI時代下得天獨厚的能力。此作將帶領讀者從整理個人回憶出發，練習感受光影、氣味、節奏與溫度，讓審美成為自我與世界對話的橋梁，踏上「學美之路」。在資訊與影像代謝迅速的現代，于國華以溫潤文字提醒：美感創造力不需要向外求，每個人都可以將個人的生命活成一場藝術。

