自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

悲劇還要一再重演嗎？ 公視董事延任條款問題 李遠重申4點聲明

2026/01/14 06:30

對於在野黨提案刪除公視董事延任條款，李遠重申4點聲明。（資料照）對於在野黨提案刪除公視董事延任條款，李遠重申4點聲明。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事於上個月底審查結果，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院昨（13）日召開朝野黨團協商「公視法」修正草案，藍白提案刪除公視董事延任條款，最終未達共識，立法院長韓國瑜裁示送院會處理，最快將於週五逕行表決。對此，文化部長李遠於會後在臉書貼文，重申在立法院修公共電視法時的4點聲明如下：

一是針對公視董事被類比萬年國會，李遠萬認為，公視董事都是社會賢達，以志工服務的心情繼續為全民的公共廣播集團奉獻，絕非萬年董事。

其次是，公視董事必須延任的原因，是因為政黨輪替後的政治惡鬥所造成。董監事審議過程不斷遭到杯葛，再也找不到適合但願意被提名的候選人，使提名作業一再拖延。

其三是，公共廣播集團從2006年掛牌起，陸續加入華視、客家台、原民台，以及公視台語台、華視新聞台等。也從最初政府預算不得超過9億元，到2026年預算接近29億，但仍差全世界著名的公共廣播集團很多。許多難解的問題，都出在當初決策時配套措施不夠周全，直到2023年的公視法修正至關重要。然而，此次修法卻開倒車，將重新被制度和內耗消磨工作成果。

最後，李遠表示，「如果我們提出來的新提名人選名單遭到大量刪除，可是，同步又要修法取消原來的董事可以延任的條款。在這樣的混亂情況下，會造成公廣集團重大的財務、人事、政策、業務根本無法執行。」

李遠在4項聲明之後，無奈地問：「難道在20週年的日子來臨前，悲劇還要一再重演嗎？」李遠認為，行政院對董監事有「提名權」，立法院依照黨團比例組成評議委員會，代表人民有「評議權」，他們彼此不是敵對關係，而是合作關係，那就是維持一個「沒有黨政軍」介入的公共媒體。

李遠重申：「懇求大家不要啟動這樣的修法。我們也會以最快的速度進行必要的程序，再請行政院提出一份新的公視董監事被提名的人選名單。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應