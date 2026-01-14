悲劇還要一再重演嗎？ 公視董事延任條款問題 李遠重申4點聲明

對於在野黨提案刪除公視董事延任條款，李遠重申4點聲明。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事於上個月底審查結果，最終只有4位候選人通過，未達組成門檻。立法院昨（13）日召開朝野黨團協商「公視法」修正草案，藍白提案刪除公視董事延任條款，最終未達共識，立法院長韓國瑜裁示送院會處理，最快將於週五逕行表決。對此，文化部長李遠於會後在臉書貼文，重申在立法院修公共電視法時的4點聲明如下：

一是針對公視董事被類比萬年國會，李遠萬認為，公視董事都是社會賢達，以志工服務的心情繼續為全民的公共廣播集團奉獻，絕非萬年董事。

請繼續往下閱讀...

其次是，公視董事必須延任的原因，是因為政黨輪替後的政治惡鬥所造成。董監事審議過程不斷遭到杯葛，再也找不到適合但願意被提名的候選人，使提名作業一再拖延。

其三是，公共廣播集團從2006年掛牌起，陸續加入華視、客家台、原民台，以及公視台語台、華視新聞台等。也從最初政府預算不得超過9億元，到2026年預算接近29億，但仍差全世界著名的公共廣播集團很多。許多難解的問題，都出在當初決策時配套措施不夠周全，直到2023年的公視法修正至關重要。然而，此次修法卻開倒車，將重新被制度和內耗消磨工作成果。

最後，李遠表示，「如果我們提出來的新提名人選名單遭到大量刪除，可是，同步又要修法取消原來的董事可以延任的條款。在這樣的混亂情況下，會造成公廣集團重大的財務、人事、政策、業務根本無法執行。」

李遠在4項聲明之後，無奈地問：「難道在20週年的日子來臨前，悲劇還要一再重演嗎？」李遠認為，行政院對董監事有「提名權」，立法院依照黨團比例組成評議委員會，代表人民有「評議權」，他們彼此不是敵對關係，而是合作關係，那就是維持一個「沒有黨政軍」介入的公共媒體。

李遠重申：「懇求大家不要啟動這樣的修法。我們也會以最快的速度進行必要的程序，再請行政院提出一份新的公視董監事被提名的人選名單。」

