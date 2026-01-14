自由電子報
台南國家美術館2/10開館 首檔展覽聚焦台灣近現代「寫生」脈絡

2026/01/14 14:30

原台南市美術館2館已移做「台南國家美術館」，今年起由台南國家美術館籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）原台南市美術館2館已移做「台南國家美術館」，今年起由台南國家美術館籌備處接手營運。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原台南市美術館2館移做為「台南國家美術館」，自今年1月1日起由台南國家美術館籌備處接手營運，並將於籌備期間分階段進行空間整備與優化。籌備處表示，全館年度歲修將於1月19日至2月9日進行，預計2月10日重新開館，今年上半年正式掛牌為「台南國家美術館」。

籌備處指出，歲修期間將針對展覽空間、設備系統及館舍機能進行必要調整與維護，展覽空間暫停開放，但地下停車場仍維持24小時營運，館內部分餐飲及文創商店照常服務，降低對民眾使用的影響。

籌備處代理主任黃宏文表示，台南國家美術館是台灣首座以「台灣近現代美術斷代史」為定位的國家級美術館，籌備初期將以深化公眾對台灣近現代美術的理解為核心目標，透過清楚易懂的策展語彙與展示形式，建立兼具親近性與深度的觀展路徑。

南國美今年開館首檔展覽將推出「微光中的寫生者」，2月10日至5月17日。（南國美籌備處提供）南國美今年開館首檔展覽將推出「微光中的寫生者」，2月10日至5月17日。（南國美籌備處提供）

2026年開館首檔展覽「微光中的寫生者」（2月10日至5月17日），以台灣近現代美術的起點「寫生」為切入點，結合繪畫、聲音、影像及沉浸式空間設計，呈現藝術家如何觀看風景、感受時代，邀請觀眾走進作品之中，貼近創作現場。

配合今年台南市美術館首度推出的「台南國際城市雙年展」，南國美也規畫「被消逝的台灣美術與設計」展覽，從設計與視覺文化角度，重新檢視商業美術、平面設計與視覺傳播等長期被忽略的美術史脈絡，補足台灣近現代美術的重要拼圖。

此外，館方也將持續推出蔡草如、楊英風等前輩藝術家個展及典藏展，透過作品、檔案與研究成果並置呈現，深化觀眾對藝術家及其時代背景的理解。去年曾於「臺灣文化in大阪・關西世博」展出的《臺灣本色》沉浸式劇場，亦預計於9月移展至南國美，並依場館特性重新選件與製作，展現台灣近現代美術的多元樣貌。

黃宏文強調，年度歲修不只是例行維護，而是為台灣經典近現代美術長期展示與發展的重要準備。2月10日重新開館後，邀請民眾走進美術館，重新感受台灣近現代美術的當代魅力。

南國美將進行封館歲修。（記者洪瑞琴攝）南國美將進行封館歲修。（記者洪瑞琴攝）

