藝文 > 即時

中西融合藝術盛宴 桃園市國樂團推「超完美飛行日記」17日登場

2026/01/14 14:36

跨界融合國樂歌劇京劇與流行音樂的藝術盛宴，桃園市國樂團推出「超完美飛行日記」17日登場。（桃園市文化基金會提供）跨界融合國樂歌劇京劇與流行音樂的藝術盛宴，桃園市國樂團推出「超完美飛行日記」17日登場。（桃園市文化基金會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕創團10週年的桃園市國樂團迎接2026年，再次推出備受期待、突破傳統框架的原創國樂歌劇「超完美飛行日記」，將於本月17日晚上7點30 在中壢藝術館音樂廳登場，這場融合國樂、歌劇、京劇唱腔與流行音樂元素的創新作品，不僅是藝術的跨界創作，更是對國樂未來可能性的精彩展現。

跨界融合國樂歌劇京劇與流行音樂的藝術盛宴，桃園市國樂團推出「超完美飛行日記」17日登場。（桃園市文化基金會提供）

桃園市文化基金會指出，本次製作延續過去「國樂×歌劇」系列的熱烈回響，包括讓觀眾感動不已的「航空情緣理髮店」與「時光飛行書店」，展現桃園市國樂團持續創新、扎根本地文化的決心與獨特魅力。

「超完美飛行日記」作品延續桃園市國樂團過去兩年「航空情緣理髮店」與「時光飛行書店」成功經驗，以羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》的角色與劇情為靈感基底，由國際作曲家鍾耀光執筆原創詞曲，結合國樂器語彙與歌劇詞曲結構，打造一部在東西方音樂語境中穿梭的精彩劇場。

上半場呈現羅西尼選粹片段、鋪陳角色與情境；下半場則是全新原創故事，透過戲劇式節奏與角色互動深化情感。作品巧妙融合京劇唱腔、歌劇唱段與樂隊聲響，呈現跨界融合的多重變化與豐富層次。

至於演出陣容由多位活躍於國內外歌劇舞台的歌唱家共同演出，包括女高音許育甄飾演羅西娜，展現細膩而富層次的聲線；男中低音李增銘飾演費加洛，以靈活生動的表現詮釋關鍵角色；男高音林健吉飾演阿瑪維瓦伯爵，展現明亮且具戲劇張力的音色；男中音廖宇盟則詮釋巴托洛醫師，為劇情增添喜劇色彩。男中音陳集安飾演原創角色阿弗列德，成為劇情發展的重要關鍵；女高音林姿吟飾演貝塔，展現穩健的舞台魅力；低男中音溫穎傑飾演巴西里奧，厚實音色為整體聲響增添層次。另外，特邀台北新劇團孔玥慈以京劇唱腔與歌劇聲線交織呼應，同時把戲劇推向高潮增添豐富劇場畫面與故事情感。

跨界融合國樂歌劇京劇與流行音樂的藝術盛宴，桃園市國樂團推出「超完美飛行日記」17日登場。（桃園市文化基金會提供）

市府文化局長邱正生表示，「超完美飛行日記」不僅是國樂、歌劇與劇場藝術的完美融合，更是桃園市國樂團原創國樂歌劇品牌向前邁進的重要里程碑。購票請至 OPENTIX 兩廳院搜尋「超完美飛行日記」，一起搭上這趟新年的藝術飛行旅程，一同感受音樂與故事交織的魅力！

跨界融合國樂歌劇京劇與流行音樂的藝術盛宴，桃園市國樂團推出「超完美飛行日記」17日登場。（桃園市文化基金會提供）

