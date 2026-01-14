自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏辭世 苗縣府贈褒揚狀

2026/01/14 14:38

圖為鄭盛宏施作竹南后厝龍鳳宮剪黏作品。（苗縣府文觀局提供）圖為鄭盛宏施作竹南后厝龍鳳宮剪黏作品。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏於1月2日辭世，享壽73歲。苗栗縣政府秘書長陳斌山今天早上代表苗栗縣政府前往頒贈褒揚狀予鄭盛宏長子鄭俊祺，感念鄭盛宏對無形文化資產保存、傳承與維護工作等貢獻。

苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏於1月2日辭世，苗縣府今贈褒揚狀。（文觀局提供）苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者鄭盛宏於1月2日辭世，苗縣府今贈褒揚狀。（文觀局提供）

苗栗縣長鍾東錦指出，鄭盛宏畢生致力於剪黏、交趾陶、泥作等傳統工藝，造詣精深，並且持續投入傳承與推廣，為保存文化資產不遺餘力，縣府將輔導及協助其弟子進行無形文化資產保存工作，傳承珍貴工藝。

苗縣府文化觀光局局長林彥甫也提及，去年委託國立聯合大學完成「苗栗縣登錄傳統工藝剪黏保存維護計畫」，當中以文字及影音紀錄鄭盛宏學藝過程、技藝手法及傳習經驗，未來將作為重要基礎以持續傳承及維護文化資產。

苗縣府文觀局表示，鄭盛宏師承江清露、為洪坤福流派，17歲時即可獨當一面接案，移居苗栗縣竹南鎮成立「成龍窯」，曾參與竹南后厝龍鳳宮、北港朝天宮、臺中樂成宮等超過300間寺廟工程，作品遍布海內外，極富藝術價值，為少數兼具寺廟整體設計、大木作、粗結構、抓脊、蓋瓦、泥塑、剪黏及交趾陶工藝與保存技術於一身傳統匠師，畢生從事相關工作，傳習弟子已有三代，於2022年經公告認定為苗栗縣傳統工藝「剪黏」保存者。

圖為鄭盛宏參與蘆洲保和宮剪黏修復過程。（苗縣府文觀局提供）圖為鄭盛宏參與蘆洲保和宮剪黏修復過程。（苗縣府文觀局提供）

