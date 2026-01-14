自由電子報
藝文 > 即時

藝術家林智信辭世耆壽90歲 文化部頒贈旌揚狀

2026/01/14 12:51

文化部藝術發展司長周雅菁（右）頒贈文化部旌揚狀，由藝術家林智信之子林俊良（左）代表受贈。（文化部提供）文化部藝術發展司長周雅菁（右）頒贈文化部旌揚狀，由藝術家林智信之子林俊良（左）代表受贈。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家林智信去（114）年12月31日辭世，享耆壽90歲。為表彰其對台灣藝術的成就與貢獻，文化部藝術發展司長周雅菁今（14）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林智信之子林俊良代表受贈。

林智信1936年生，自台南師範學校藝術科畢業後便投身美術教育與創作。他的創作理念深植於生活，作品反映深刻且真實的生命感受，以及臺灣早期的鄉土情懷。

台灣鄉土記憶與宗教文化為林智信創作的重要元素，他以遒勁的刀刻技巧，再現臺灣獨特的人文風光，作品更受邀於多個國內外博物館展出。除了版畫與油畫，林智信在泥塑、交趾陶、琉璃等創作上亦有深厚造詣，其多元且卓越的藝術成就，於2017年獲頒第6屆「台南文化獎」。

文化部表示，林智信的創作精神體現臺灣藝術中深厚的人文情懷，作品更深刻實踐「藝術源於生活」的核心價值，其勇於跨越媒材限制的創作熱情，將永存於後人無限念想之中。

【文化部旌揚狀全文】

故林君智信，生於台南歸仁紅瓦厝。臺南師範學校藝術科畢業後，服務國民小學，積極推動兒童美術教育，學生多次獲得世界兒童比賽金牌。個人亦創作不懈，早期以充滿童趣的農村生活版畫，揚名國際。之後更以巨幅版畫《迎媽祖》及油畫《芬芳寶島》，打破世界紀錄，成為台灣生活形象代言人，並在國立歷史博物館推動下，前往歐洲多個國家展出；前者為生民立傳，後者為土地留芳，均成為台灣重要文化資產。林君畢生投注藝術創作，兼擅多種媒材，包括：泥塑、交趾陶、琉璃等，獲獎無數；2017年更獲頒第6屆台南文化獎。成就斐然，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

