藝文 > 即時

蕭美琴也推薦！《台灣製造》用台菜介紹台灣 身分與歷史都煮進食譜裡

2026/01/14 16:00

《台灣製造》書封。（二十張出版提供）《台灣製造》書封。（二十張出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣介紹自己，往往被迫從地緣政治開場，但也有人選擇從餐桌說起。由美籍台裔記者魏貝珊（Clarissa Wei）撰寫的《台灣製造》，以台菜為路徑整理台灣的歷史脈絡與族群記憶，收錄超過120道食譜，從早餐、小吃、家常菜到節慶糕點，試圖讓讀者用「會入口的方式」讀懂台灣。副總統蕭美琴也在Openbook閱讀誌「世界閱讀日」專訪中推薦，稱「用美食來介紹文化，是推薦給國際友人認識台灣的絕佳書籍。」

肉粽。（二十張出版提供）肉粽。（二十張出版提供）

《台灣製造》不只教做菜，也把每道菜背後的故事端上桌。像是台灣家庭常見的白菜滷，作者寫它是海陸風味的載體，扁魚乾與蝦米帶出獨特鹹香；麻油雞湯則連結坐月子的日常經驗，米酒、黑麻油與薑片、帶骨雞腿肉熬出「暖胃」的台式身體記憶；熱炒店招牌沙茶牛肉，則把來自潮汕的沙茶在台灣落地的路徑說清楚。書中也收進客家經典蘿蔔苗蒸肉，以及許多觀光客一吃就記住的花生捲冰淇淋，讓「日常小吃」與「文化身分」在同一頁相遇。

蔥油餅。（二十張出版提供）蔥油餅。（二十張出版提供）

作者在自序中談到，自己出生於洛杉磯，成長過程往返台美兩地，曾一度為了融入而把身分簡化，後來才逐漸明白釐清自身文化的重要。她也直言，國際新聞總在「中國」、「威脅」、「衝突」等字眼裡看見台灣，於是希望用食物的角度，讓世界理解台灣並非誰的附屬，而是一個有自己語言、生活與味道的島國。她寫道「台灣是我的家。身為台、美公民，我想用英文幫忙訴說台灣故事。」

米苔目。（二十張出版提供）米苔目。（二十張出版提供）

魏貝珊現居台北，畢業於紐約大學新聞系與政治系，長年書寫台灣與亞洲飲食文化，曾任職《南華早報》旗下文化媒體Goldthread，並為多家國際媒體撰稿。二十張出版表示，《台灣製造》是一部為台菜發聲的專著，也是一封台裔第2代寫給台灣的情書，盼在世界快速變動的當下，讓更多人從一碗湯、一盤熱炒開始，重新看見台灣。

