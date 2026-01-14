自由電子報
藝文 > 即時

別只衝明洞！BTS、李孝利都著迷「寺廟旅宿」 MBTI盲選「命定避風港」旅行更有哏

2026/01/14 21:00

曹溪寺全景。（二十張出版提供）曹溪寺全景。（二十張出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕如果你對韓國旅遊的印象還停留在明洞逛街、聖水洞咖啡廳打卡，那麼今年最具話題性的旅遊關鍵字「寺廟旅宿（Temple Stay）」絕對會刷新你的認知。由韓國知名旅遊記者撰寫的《來去韓國寺廟住一晚》，描述這種讓生活「重新開機」的旅行方式，已成為韓國年輕世代舒壓的首選，不僅BTS隊長RM、李孝利、田馥甄等明星曾前往尋求心靈平靜。

《來去韓國寺廟住一晚》書封。（二十張出版提供）《來去韓國寺廟住一晚》書封。（二十張出版提供）

此種旅遊形式並非想像中枯燥的吃齋唸佛，書中指出，全韓國有超過150間寺廟提供住宿，內容從禪修品茗、夜間觀星，到結合熱血衝浪、武道體驗，甚至是與寵物共宿等多元行程應有盡有。這本由二十張出版推出的新書，從繁雜的清單中精選出50間最具特色的「Local Hip」寺廟，書中一大亮點，是以時下最流行的 MBTI 十六型人格作為選寺指南。作者將「計畫型」、「浪漫型」、「冒險型」、「充電型」等性格，對應不同寺廟的作息、氛圍與地理條件，讓讀者不用研究半天，就能快速找到適合自己的寺廟旅宿。對習慣事前排好行程的旅人，書中推薦時間表明確、交通清楚的都市寺廟；偏好安靜與深度靜心的人，則能找到遠離人群的山中古剎。

除了旅遊資訊，書中也整理寺廟旅宿常見疑問，包括非佛教徒是否能參加、需要準備哪些用品、行程自由度高不高，以及不同年齡層的實際體驗情況，讓初次嘗試 Temple Stay 的旅人能更安心上路。對已多次造訪韓國、對制式行程感到疲乏的讀者而言，這本書提供一個跳脫觀光框架的替代方案。

從金仙寺眺望首爾。（二十張出版提供）從金仙寺眺望首爾。（二十張出版提供）

本書作者慎益秀（신익수）是韓國知名的旅遊記者，曾負責《每日經濟新聞》旅遊專欄長達20年。他以專業記者的敏銳度，走遍韓國各地名剎，不僅提供最完整的官方旅遊資訊，更將寺院的個性與氛圍具體化。透過他的筆觸，讀者能理解為何這群「在寺廟醒來」的人會對這種清晨鐘聲與茶道散步的節奏如此著迷。在後疫情時代，這種能暫時抽離日常節奏、撫慰工作疲憊的「心靈排毒」行程。

