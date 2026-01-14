《X戰警2》、《哈利波特》特效師王尋 「串流」雕塑展台中登場

王尋雕塑展「串流虛擬與實境之間」在國內僅存清代考棚建物展出。（展出單位提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美籍台裔王尋曾任好萊塢電影《X戰警2》、《哈利波特：神秘的魔法石》等片特效總監，以3D虛擬動態捕捉為基礎，發展出反向回望古典雕塑系列作品，王尋說，要將創作回歸到「人」為核心，即日起至2月8日，在台中歷史建築儒考棚舉辦「串流虛擬與實境之間」個展。

好萊塢特效總監王尋（圖），在台中歷史建築儒考棚舉辦「串流虛擬與實境之間」個展。（展出單位提供）

王尋雕塑展「串流虛擬與實境之間」在儒考棚展出，當地是國內僅存清代考棚建物，走過百年歲月於2006年公告指定為台中定古蹟，展區呼應回望古典雕塑對存在感的根本提問，民眾參觀多座唯美雕塑，彷如「串流（Streaming）」至清代，不再凍結於單一時間點。

王尋於1962年在台灣出生，年輕時曾在鶯歌學習傳統雕刻技藝，1989年畢業於國立台灣藝術大學雕塑系，同年獲得第16屆台北市立美術館美展雕塑類第一名，隨後出國深造，取得紐約理工學院電腦動畫碩士學位。此次回台舉辦雕塑展，要將好萊塢特效以當代雕塑呈現。

由於曾參與製作好萊塢《黃金羅盤》、《加菲貓1&2》、《納尼亞傳奇》及《夜魔俠》特效製作，王尋質疑在數位影像主宰感官經驗時代，雕塑是否仍只能靜止、沉默，正是擁有科技、藝術雙重背景，讓雕塑既具備電影未來視覺感，又保有傳統雕塑特有的張力與深度。

「人生系列雕塑」關注生命、記憶與情感，而非冷靜數位產物，王尋強調，作品呈現出殘影般身體結構，彷彿捕捉到動作尚未完成、時間仍在流動瞬間，雕塑也可以是正在發生的感知經驗，他要將科技炫技回到「人」為創作核心，展期即日起2月8日（週三休館），地點為儒考棚（台中市西區府後街38-8號）。

