藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

靈感來自台南記憶 暖心創作照亮月津老街

2026/01/14 16:41

石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢，路樹在歲月中傾斜生長。（南市文化局提供）石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢，路樹在歲月中傾斜生長。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕漫月美行動特展邀請台灣新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作《路燈樹》，地景藝術家王振瑋創作《記憶的流動》，暖心創作照亮月津老街區，兩位藝術家將分別在本月17日及31日晚上7點在赤兔製造所進行創作分享。

王振瑋創作《記憶的流動》，暖心創作照亮月津老街區。（南市文化局提供）王振瑋創作《記憶的流動》，暖心創作照亮月津老街區。（南市文化局提供）

南市文化局表示，擁有豐富地景創作經驗的藝術家王振瑋，作品常見對生命本質的關懷，時常賦予廢棄木材再生的意義，思索藝術為土地和人文帶來的豐沛力量。為連成巷創作《記憶的流動》，以老宅屋頂常用的傳統木質瓦壓條彩繪，創造出一段色彩繽紛的巷弄空間，使人們在行走過程中感受到時間的流逝與空間的交融，呼應策展主題「透明的某日」。每一片彩色瓦壓條都像記錄著過去的回憶與當下的瞬間，穿越這個繽紛的空間時，不僅是視覺的享受，更是一段深入心靈的旅程。

擅長雕塑和空間裝置的藝術家石孟鑫，常以生活物件拼裝、變形，活用畸零空間，讓物件和空間產生對話。石孟鑫說，這次在魚鱗巷展出《路燈樹》，靈感來自鹽水早年倒風內海的潮汐與風勢，讓許多路樹在歲月中傾斜生長。作品將台灣家戶常見的黃色門柱燈變形，模擬路樹傾斜生長的姿態，從街角的空隙中伸展，像是在訴說一段被海風推動過的身體記憶。小型的黃球燈則從牆面縫隙與殘痕中生長出來，像是光的果實，在夜間用柔和的光暈染魚鱗巷，讓老巷弄更加迷人。

