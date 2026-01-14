自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「鳥蟲體」罕見書法在鶯歌區公所展出 書法家張金好兄弟觀察鳥類特徵揮毫美作

2026/01/14 19:56

新北市鶯歌區公所區長曾明華（中）與鳥蟲體書法大師張金好（右）、張金旺（左）合影。（記者黃政嘉攝）新北市鶯歌區公所區長曾明華（中）與鳥蟲體書法大師張金好（右）、張金旺（左）合影。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市鶯歌區公所邀請鳥蟲體書法大師張金好、張金旺兄弟2人於所內的「鶯歌樂陶藝文走廊」展出「『化象為文』鳥蟲體 金好旺兄弟書法聯展」，展至3月31日止，該字源自中國古代，形狀似鳥、蟲、魚類，後因使用者減少而瀕臨失傳，弟弟張金旺說，他透過觀察鳥類型態變化，加以表現在鳥蟲體上，光是「一」字，這次展覽就多達40種變化，民眾可細細領略其中趣味。

鳥蟲體書法大師張金好、張金旺兄弟2人在鶯歌區公所「鶯歌樂陶藝文走廊」展出「化象為文鳥蟲體 金好旺兄弟書法聯展」。（記者黃政嘉攝）鳥蟲體書法大師張金好、張金旺兄弟2人在鶯歌區公所「鶯歌樂陶藝文走廊」展出「化象為文鳥蟲體 金好旺兄弟書法聯展」。（記者黃政嘉攝）[3]

鶯歌區公所指出，鳥蟲體書法是春秋中期至戰國時代盛行於中國南方吳、越、楚等地的1種文字，類似鳥、蟲、魚的形狀，屬於篆書一類，為當時裝飾性銘文的1種重要形式，其筆畫線條婉轉靈動，兼具裝飾性與書寫性，此種文字在秦朝採取書同文制度，改後隸書為官方文字後，使用者隨即減少瀕臨失傳，相當罕見。

張金旺解釋，鳥蟲體的部分字形很像小鳥，但每個字的形狀又各有變化。（記者黃政嘉攝）張金旺解釋，鳥蟲體的部分字形很像小鳥，但每個字的形狀又各有變化。（記者黃政嘉攝）鶯歌區公所區2015年在所內成立鶯歌樂陶藝文走廊，助力藝術人文發展。（記者黃政嘉攝）鶯歌區公所區2015年在所內成立鶯歌樂陶藝文走廊，助力藝術人文發展。（記者黃政嘉攝）

張金旺師承已故書法名家遲保羅，他分享，他與張金好都學過雕刻，後來深受鳥蟲體的美麗筆法吸引，便成為近代書法大家趙慕鶴之大弟子門下傳人，習得鳥蟲體書法精髓。

張金旺解釋，鳥蟲體的部分字形很像小鳥，但每個字的小鳥又有變化，他用平常類似寫生觀察鳥類的方法，記下鳥類的形態特徵，像鳥脖子、腳皆有長有短，甚至仰頭的嘴型、情緒變化，都加以表現在鳥蟲體字形上。

張金好長年投入書法研習與推展，作品線條細膩、構圖典雅，其參加兩岸、日本與韓國書法比賽，屢獲大獎。他分享，獨樂樂不如眾樂樂，這次聯展與弟弟的作品相互輝映，邀請大家來觀展。

鶯歌區公所區長曾明華表示，為善用所內空間，2015年起成立鶯歌樂陶藝文走廊，助力藝術人文發展，此次鳥蟲體書法聯展，展現書法藝術的傳承脈絡，也體現藝術走入生活的精神。

新北市鶯歌區長曾明華（左1）致贈鶯歌陶盤給鳥蟲體書法大師張金好（左2）、張金旺（中）。（記者黃政嘉攝）新北市鶯歌區長曾明華（左1）致贈鶯歌陶盤給鳥蟲體書法大師張金好（左2）、張金旺（中）。（記者黃政嘉攝）

