台北凱達攜手布田食品推迎春住房專案 送花生糖、再加贈千元抵用券

台北凱達大飯店於春節期間攜手布田食品推出「凱達迎春‧好事花生」住房專案，贈送花生糖及開運紅包。（台北凱達大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕農曆春節是闔家相聚的好時光，為搶攻春節連假出遊商機，台北凱達大飯店攜手萬華在地老店「布田食品」，推出期間限定的「凱達迎春‧好事花生」住房專案，活動時間自2026年2月14至21日，精緻雙人房每晚含早餐，入住即贈布田花生糖1盒及價值千元的開運紅包；生肖屬馬的旅客入住享限量升等豪華客房，預訂2間或連住2晚再加贈精選紅酒1瓶，邀請旅人以最輕鬆的步調走進萬華，展開一趟結合祈福走春與在地美食的台北迎春小旅行。

台北凱達大飯店春節專案特別選用傳承萬華60年的古早味「布田花生糖」做為入住贈禮。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達表示，此次專案特別選用萬華知名老店「布田食品」的經典花生糖做為入住贈禮。傳承萬華60年的古早味「布田花生糖」，秉持職人精神與傳統手藝，嚴選雲林北港花生以慢火烘烤製成，口感香脆不黏牙、不甜膩，象徵「花生富貴、幸福甜美」，深受大人小孩喜愛，也為新春旅程增添一份溫暖討喜的年節滋味。

請繼續往下閱讀...

台北凱達大飯店將於大年初一早上9點30分，於飯店大門口舉辦「祥獅獻瑞」表演。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店鄰近剝皮寮歷史街區，步行即可走訪，漫步其中感受萬華深厚的人文底蘊。（台北凱達大飯店提供）

為了讓旅客感受更濃厚的年節氣氛，飯店將於大年初一（2月17日）上午9點30分，於大門口安排熱鬧的「祥獅獻瑞」表演活動，透過傳統舞獅為旅客獻上新年祝福，象徵開運納福、好運一整年，讓旅客在飯店就能感受濃濃年節氛圍。此外，飯店坐落於萬華核心地段，春節入住不僅能輕鬆前往龍山寺走春祈福，也可漫步剝皮寮歷史街區、造訪新富町文化市場或西門町商圈，感受傳統與潮流交織的台北風貌。更多相關內容詳詢台北凱達大飯店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法