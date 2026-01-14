台北新板希爾頓推新春開運住房及餐飲專案 名字有馬或屬馬自助餐廳第2人半價

北新板希爾頓推出春季限定「GET YOUR LUCK」住房專案，入住即贈驚喜盲盒泡澡球禮盒。（台北新板希爾頓酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接2026年春季國旅熱潮，台北新板希爾頓酒店以「新春開運」為主題，推出期間限定「GET YOUR LUCK」春季住房專案，即日起至3月31日止，入住贈好運泡澡沐浴球盲盒組；此外，2樓悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠活動，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，則享兩人同行第2人半價優惠。

4款可愛的招財貓造型泡澡球，旅客可於客房內泡澡，為新的一年創造屬於自己的療癒時刻。（台北新板希爾頓酒店提供）

新年伊始，也是重啟身心能量的最佳時刻，台北新板希爾頓酒店本季攜手泡澡沐浴品牌BATHDAY合作，以「新春轉運與泡澡招財」為概念，推出春季限定的「GET YOUR LUCK」主題住房專案，平日入住希爾頓雙人客房不只優惠價，並隨機贈送一款盲盒形式的泡澡球禮盒，造型包含4款吸睛可愛的招財貓造型泡澡球，分別象徵事業學業、平衡情緒、桃花貴人與重啟正能量，以及寓意「發好運、發大財」的發字麻將造型泡澡球。旅客可於客房內以泡澡儀式放鬆身心，透過香氛與溫熱水感，為新的一年創造屬於自己的療癒時刻。專案並加碼贈送限量「好食運刮刮卡」，現場刮中3個相同圖案即可獲得300元餐飲抵用券，可於館內3樓青雅中餐廳消費滿額折抵使用，數量有限，贈完為止。

悅市集自助餐廳推出優惠活動，凡姓名含「馬」字（同音亦可）或生肖屬馬者，用餐享兩人同行第2人半價。（台北新板希爾頓酒店提供）

餐飲方面，2樓悅市集自助餐廳同步推出期間限定「大西洋風味之旅」主題餐點，主廚以橫渡大西洋的航行想像為靈感，主打菜色包括薩丁尼亞珍珠麵沙拉、老船長鱈魚肝醬、章魚沙拉、加勒比海香辣烤魚、英式漁人派與葡國風味紅酒燴牛尾等料理，呈現跨文化的大西洋飲食風貌。為呼應馬年新春氛圍，悅市集加碼推出「名字有馬．馬上過來」優惠活動，凡姓名含「馬」字（同音亦可）或生肖屬馬者，用餐享兩人同行第2人半價優惠，可盡享超過60道異國風味美饌及精選特色飲品；另提供提前預訂3月用餐享8折的加碼回饋。更多相關內容詳詢台北新板希爾頓酒店官網。

