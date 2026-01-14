自由電子報
藝文 > 即時

鎖定「三弦」新秀！台灣國樂團2026推《樂然指上》選拔賽

2026/01/14 18:26

台灣國樂團2026推「樂然指上—三弦新秀選拔賽」即日起開放報名。（NCO提供）台灣國樂團2026推「樂然指上—三弦新秀選拔賽」即日起開放報名。（NCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣國樂團於今（14）日舉行開季記者會，揭曉2026樂季「驫｜馳無限．騁無界」年度規劃。在人才培力方面，今年特別聚焦於獨具個人風格的器樂，舉辦全台首屆以「三弦」為主角的《樂然指上》新秀選拔賽。台灣國樂團團長吳定哲表示，三弦的藝術渲染力與個人風格非常突出，希望藉由這項器樂搭建平台，吸引青年朋友參與。

本次《樂然指上》三弦新秀選拔賽的核心價值在於提供新秀演出的平台，透過豐沛的資源與國家級舞台，給予青年演奏家邁向職業生涯最實質的支持。吳定哲指出，樂團歷年舉辦的器樂大賽已讓許多新秀在各地嶄露頭角，展現出樂團挖掘並培育各類器樂人才的決心。

複選將於5月2日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳登場，指定曲為閻惠昌的作品《儺》第3至5樂章，由林亦輝指揮嘉義民族管弦樂團與參賽者共同演出；決選預計於8月7日在台灣戲曲中心大表演廳舉行，指定曲為鍾耀光的世界首演委託創作，並由副指揮周聖文領軍台灣國樂團擔綱演出。即日起至3月31日報名截止（郵戳為憑），初選訂於4月7日。

此外，台灣國樂團首度與萬海航運慈善基金會合作，共同辦理第8屆《愛有為》萬海慈善身障者才藝徵選大賽。透過企業與樂團資源的結合，提供身心障礙表演者圓夢的專業舞台，共同實踐社會責任。報名詳詢傳藝中心官網。

