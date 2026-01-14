自由電子報
藝文 > 即時

台灣國樂團「回眸」6月登場 周聖文梳理國樂60年軌跡

2026/01/14 18:27

NCO副指揮周聖文（右起）及2023中阮新秀選拔優勝者孫聿瑩及蔡安蕎。（NCO提供）NCO副指揮周聖文（右起）及2023中阮新秀選拔優勝者孫聿瑩及蔡安蕎。（NCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣國樂團於1月14日舉行2026樂季開季記者會，正式揭曉新一年度節目規劃。本樂季以「驫」為年度主軸，副標「馳無限．騁無界」，象徵樂團在既有藝術能量基礎上持續向前，透過不同形式的節目策畫，展現國樂在當代文化脈絡中的多元樣貌。系列節目之一「回眸」音樂會，將於6月登場，由樂團副指揮周聖文擔綱指揮。

「回眸」音樂會以回顧台灣國樂發展為核心，透過一場約90分鐘的演出，梳理國樂創作從60年前至今的演進脈絡。周聖文表示，在構思節目時，思考的是2026年這個時間點，是否存在值得這一代國樂人共同放在心上的事情。他指出，2026年正逢國樂大師董榕森《陽明春曉》問世60周年，而這首作品對他個人而言具有重要意義，也成為節目策畫的起點。

周聖文進一步說明，「回眸」音樂會將從董榕森的另一部作品《巨人頌》出發，隨著時間推進，延伸至20世紀關迺忠的《墾丁三章》，再逐步走向當代，呈現不同世代作曲家對國樂的思考與回應，涵蓋卓綺柔《眠月線》、任重《對雪》，以及李佳盈的委創新作，透過作品串連，呈現60年間國樂語彙的轉變與延續。

台灣國樂團指出，「回眸」音樂會不僅是一次歷史回顧，也展現樂團長期培育指揮人才的成果，由副指揮策畫並指揮完整音樂會，讓新世代指揮者在正式樂季中累積經驗，成為人才培力的重要環節。

「回眸」音樂會將於6月27日下午2點30分在台灣戲曲中心大表演廳舉行，由周聖文指揮，演出陣容包括中阮演奏家蔡安蕎、孫聿瑩，以及琵琶演奏家王乙曲。台灣國樂團表示，期望透過這場音樂會，引領聽眾在當代演出現場中，回望國樂走過的軌跡，也思考未來的可能方向。詳詢OPENTIX網站。

