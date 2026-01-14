NCO迎接2026樂季 首席客席指揮許瀞心領軍「驫」出生命力

NCO首席客席指揮許瀞心。（NCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣國樂團於今（14）日舉辦開季記者會，正式宣布2026年樂季首席客席指揮家許瀞心領軍，國立傳統藝術中心主任陳悅宜致詞時表示，此項人事為經學者專家諮詢並取得高度共識後提出，並完成相關行政程序與團員推薦，最終獲得相當高票支持，確立由許瀞心領軍新樂季。

陳悅宜提到，台灣國樂團過去一段時間並未設置固定指揮，此次在專業評估與團內共識基礎上，邀請許瀞心擔任首席客席指揮，期盼為樂團帶來穩定且具前瞻性的藝術方向。她指出，2026年樂季主題為「驫」，象徵向前奔馳的能量，同時也不忽略樂團長年累積的歷史基礎，節目規畫將兼顧回望傳統與向下紮根，包括不同世代的音樂會設計與人才培育安排。

NCO樂團副首席高孟嵐（前排左起）、TCO樂團首席陳慧君、TCO副團長徐端容、NCO首席劉貞伶、NCO團長吳定哲、傳藝中心副主任梁晋誌、傳藝中心主任陳悅宜、NCO首席客席指揮許瀞心、指揮家瞿春泉、萬海航運慈善基金會副執行長張家瑋、導演Ballboss與演出團隊們合影。（NCO提供）

陳悅宜說明，樂團在指揮人才培力上已有長期規畫，由副指揮周聖文每年策畫一檔節目，作為實際指揮歷程的培養機制，逐步累積台灣國樂團自身的指揮能量。她強調，樂團在團長吳定哲帶領下，將持續以音樂述說土地故事，同時拓展國際與跨界交流，並深化教育與培育工作。

許瀞心則表示，新樂季以「驫」為題，代表台灣國樂團累積已久的能量，期待在2026年帶領樂團全力向前。她指出，音樂的生命力需要透過演奏被喚醒，樂譜雖是靜態的白紙黑字，但必須經由演奏者轉化，讓音樂說故事；同時也希望展現國樂的包容力與彈性，呈現其潛能與可能性。她認為，新樂季將以速度、溫度與故事感，與聽眾分享國樂的文化厚度。

