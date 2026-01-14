自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南投山間觀展 毓繡美術館將推10年回顧

2026/01/14 18:42

位在南投九九峰下的毓繡美術館。（資料照，記者陳鳳麗攝）位在南投九九峰下的毓繡美術館。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔蔡佩盈／台北報導〕南投九九峰下的毓繡美術館現正展出美國雕塑家托尼．馬特利（Tony Matelli）的台灣首展「佈局」（Arrangments），以及台灣藝術家張芝瑄的「俳句時刻」，展期皆至2月1日。

展覽「佈局」的二樓展間。（毓繡美術館提供）展覽「佈局」的二樓展間。（毓繡美術館提供）托尼‧馬特利〈獅子（香蕉）〉。（毓繡美術館提供）托尼‧馬特利〈獅子（香蕉）〉。（毓繡美術館提供）

「佈局」是美國雕塑家托尼．馬特利的台灣首展，展覽可見以矽膠打造的擬真人像，卻手持其首，三樓展間則安排數個倒立雕像，如身處顛倒世界般的超現實主義。另一方面，細看植物、食物作品材料，居然是彩繪青銅，將堅硬金屬形塑出生動曲線，不禁讚歎逼真程度；生物雕像反倒是混凝土，面容粗糙，令人玩味藝術家用意為何。

位於文創空間的「俳句時刻」展覽。（毓繡美術館提供）位於文創空間的「俳句時刻」展覽。（毓繡美術館提供）

「俳句時刻」為台灣藝術家張芝瑄個展，以花木展現風吹草動般的線條，有如把文創空間做為畫布，以其展品作畫，既如水墨的詩意與留白，又如俳句講究的季節美學。

下一檔展覽「我們走了十年」將展出茲德涅克・揚達〈有著針墊的靜物〉。（毓繡美術館提供）下一檔展覽「我們走了十年」將展出茲德涅克・揚達〈有著針墊的靜物〉。（毓繡美術館提供）

毓繡美術館自2016年開館，今年逢第10年，2月下旬將推出展覽「我們走了十年」，展品包含山姆．詹克斯（Sam Jinks）、茲德涅克．揚達（Zdenek Janda）、鈴木貴彥、徐均育等多位藝術家創作，回顧展覽歷程並展示策展理念，展期自2月24日起至8月23日。毓繡美術館免費參觀，不過需提前預約，並注意館內禁止拍攝，詳詢官網（https://www.yu-hsiu.org/）。

下一檔展覽「我們走了十年」將展出鈴木貴彥〈蕙蕙〉。（毓繡美術館提供）下一檔展覽「我們走了十年」將展出鈴木貴彥〈蕙蕙〉。（毓繡美術館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應