南投山間觀展 毓繡美術館將推10年回顧

位在南投九九峰下的毓繡美術館。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔蔡佩盈／台北報導〕南投九九峰下的毓繡美術館現正展出美國雕塑家托尼．馬特利（Tony Matelli）的台灣首展「佈局」（Arrangments），以及台灣藝術家張芝瑄的「俳句時刻」，展期皆至2月1日。

展覽「佈局」的二樓展間。（毓繡美術館提供）托尼‧馬特利〈獅子（香蕉）〉。（毓繡美術館提供）

「佈局」是美國雕塑家托尼．馬特利的台灣首展，展覽可見以矽膠打造的擬真人像，卻手持其首，三樓展間則安排數個倒立雕像，如身處顛倒世界般的超現實主義。另一方面，細看植物、食物作品材料，居然是彩繪青銅，將堅硬金屬形塑出生動曲線，不禁讚歎逼真程度；生物雕像反倒是混凝土，面容粗糙，令人玩味藝術家用意為何。

位於文創空間的「俳句時刻」展覽。（毓繡美術館提供）

「俳句時刻」為台灣藝術家張芝瑄個展，以花木展現風吹草動般的線條，有如把文創空間做為畫布，以其展品作畫，既如水墨的詩意與留白，又如俳句講究的季節美學。

下一檔展覽「我們走了十年」將展出茲德涅克・揚達〈有著針墊的靜物〉。（毓繡美術館提供）

毓繡美術館自2016年開館，今年逢第10年，2月下旬將推出展覽「我們走了十年」，展品包含山姆．詹克斯（Sam Jinks）、茲德涅克．揚達（Zdenek Janda）、鈴木貴彥、徐均育等多位藝術家創作，回顧展覽歷程並展示策展理念，展期自2月24日起至8月23日。毓繡美術館免費參觀，不過需提前預約，並注意館內禁止拍攝，詳詢官網（https://www.yu-hsiu.org/）。

下一檔展覽「我們走了十年」將展出鈴木貴彥〈蕙蕙〉。（毓繡美術館提供）

