藝文 > 藝起享享 > 看表演

鹿特丹愛樂管絃樂團「映象荷蘭」音樂會 6/12至14衛武營獨家演出

2026/01/14 19:58

鹿特丹愛樂管絃樂團將3度訪台，由史上最年輕的首席指揮拉哈夫·沙尼領軍。（衛武營提供）鹿特丹愛樂管絃樂團將3度訪台，由史上最年輕的首席指揮拉哈夫·沙尼領軍。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心將於6月12至14日邀請鹿特丹愛樂管絃樂團獨家演出「映象荷蘭」音樂會，由樂團史上最年輕首席指揮拉哈夫．沙尼領軍，除將展現「自彈自指」魅力外，也將攜手台灣小提琴家黃俊文與台灣抒情女高音蕭涵，連3天演出不同卡司與曲目，讓觀眾享受豐富的音樂饗宴。

拉哈夫·沙尼將展現鋼琴家與指揮家雙重魅力。（衛武營提供）拉哈夫·沙尼將展現鋼琴家與指揮家雙重魅力。（衛武營提供）

衛武營自2019年首度與鹿特丹愛樂管絃樂團攜手締造樂章以來，雙方因共享海港城市建立深厚情誼；鹿特丹愛樂管絃樂團將於6月12至14日三度登上衛武營，帶來3場曲目橫跨古典、浪漫至20世紀演出。

第四樂章《天國的生活》將邀請台灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱。（衛武營提供）第四樂章《天國的生活》將邀請台灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱。（衛武營提供）

首夜由荀白克晚期浪漫風格代表作《昇華之夜》揭開序幕，以情緒張力十足的絃樂編制，描繪愛的包容與光輝；下半場呈現馬勒《G大調第四號交響曲》，第四樂章《天國的生活》邀請台灣抒情女高音蕭涵擔綱獨唱，詠唱出孩童眼中天堂綺想。

拉哈夫．沙尼13日將展現鋼琴家與指揮家雙重魅力，親自挑戰「自彈自指」蕭斯塔科維契《F大調第二號鋼琴協奏曲》，見證他在鋼琴家與指揮家間自由切換的完美融合，將帶來荷蘭作曲家瓦格納《大鼻子情聖》序曲，以呼應「映象荷蘭」主題；下半場以布拉姆斯《D大調第二號交響曲》作結，帶來田園般寧靜與生機。

台灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作。（衛武營提供）台灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作。（衛武營提供）

最終場將以貝多芬兩部作品畫下句點，台灣小提琴家黃俊文將再度與鹿特丹愛樂合作，演繹素有「小提琴協奏曲之王」稱號《D大調小提琴協奏曲》，展現細膩大器的魅力。

值得一提的是，鹿特丹愛樂管絃樂團成立於1918年，以戲劇張力與細膩層次兼具音樂風格聞名全球；拉哈夫．沙尼自2018年起引領鹿特丹愛樂塑造鮮明且獨特風格，這次將是他珍貴的告別演出。

音樂會壓軸由貝多芬降E大調第三號交響曲《英雄》收尾，被視為古典樂派邁向浪漫樂派關鍵之作，蘊含對人性與理想的深刻思考，帶給觀眾藝術體驗與精神共鳴。

