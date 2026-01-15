彰化「書香與大師有約」讀家盛會起跑 首場金鐘影后王琄談高齡生活

一年一度的書香彰化閱讀活動，今年首場邀請金鐘影后兼作家王琄（左）開講，縣長王惠美鼓勵大家多參加講座，充實自我。（文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕19年沒間斷過，已是彰化縣閱讀品牌的「書香彰化─與大師有約~讀家盛會Go！」系列講座，今年首場活動將於1月24日在鹿港鎮的鹿江國際中小學登場，由金鐘影后兼作家王琄開講，彰化縣政府文化局邀請民眾踴躍參加。

今年每月一場次共12場次，巡迴彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、田中鎮、和美鎮、二林鎮、埔心鄉、北斗鎮等鄉鎮市，從年初到年尾，月月都有藝文講座的種籽在各角落散播開來。

王琄這次講座主題鎖定高齡社會下的「好好生活」。她指出，生命每個階段都像花卉盛開，長輩和晚輩可一起來聽，從心理、生理、財務面向，重新看老年價值，分享內容包括每天運動、享受獨處、學會放下，把自己「養回來」，找回自信。

文化局表示，今年講師陣容橫跨文學、藝術、心理、親職、旅行、美食等領域。文化藝術有屢獲攝影大獎的江村雄，談AI時代攝影創作；文學邀作家石德華聊創作心路；飲食文學由鞭神、陳靜宜帶認識飲食故事。

旅行部分，資深作家劉克襄與單車達人李立忠分享獨特視角。親子教養有醫師陳宥達談親子共讀、專家林予晴講社會情緒學習、心理師張榮斌談育兒分工。人際心理成長則有作家褚士瑩分享人生省思、廣播主持人王介安教說話魅力。

好康的是，民眾參加講座可抽講師簽名書，全程參與的公務員、教師核2小時研習時數。參加2場次就有摸彩機會，獎品包括空氣清淨除濕機、家庭劇院聲霸、高級鐵板燒組等豐富獎品，將於12月5日第12場抽出。詳情上文化局網站「最新消息」查詢，歡迎走訪彰化聽大師故事。

