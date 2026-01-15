自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹東天穿日台灣客家山歌比賽首增兒童組 即起開放報名

2026/01/15 14:15

竹東天穿日台灣客家山歌比賽即日起到1月29日開放報名，今年首度新增兒童組。（去年資料照，記者廖雪茹攝）竹東天穿日台灣客家山歌比賽即日起到1月29日開放報名，今年首度新增兒童組。（去年資料照，記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一年一度的竹東天穿日台灣客家山歌比賽，預計3月7日將以熱鬧的踩街比賽揭開序幕，活動由7到10日一連4天在竹東客家戲曲公園舉辦，今年首度新增兒童組，共計10個組別，即日起到1月29日開放報名，歡迎對客家山歌有興趣的民眾，踴躍報名參加。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮享有「竹東山歌城」的封號， 竹東天穿日山歌比賽自1965年開始舉辦，起初是在農民節舉行，1966年起改在農曆正月廿日的天穿日舉行，吸引全國山歌好手前來參加，參賽人數也逐年上升，近年來每年都超過1千人報名參賽。

比賽組別分為合唱比賽和個人比賽，個人比賽包括長壽組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、少年組、男女對唱組、超級組。

郭遠彰說，今年在少年組外，首度新增兒童組，主要是鼓勵孩童學習母語，讓客家文化向下扎根，開拓客家歌謠領域。兒童組為限未滿12歲（民國103年3月9日以後出生者）參加，限唱傳統山歌或傳統小調。

今年第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽，訂於3月7日（星期六）到3月10日（星期二）共4天，比賽時間是每日上午8點到下午6點。評分標準：演唱技巧 45%、台風儀態 15%、音色咬字 20%、歌詞與歌曲詮釋 20%。12日上午8點起到1月29日下午5點開放報名。網路報名： https://www.beclass.com/rid=305025f69548542ddcb5

預計3月10日各組決賽後舉行頒獎典禮。賽事詳情可參見「竹東山歌小旅行」臉書粉絲專頁。

