藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

一甲子為200宮廟留下作品 「人間國寶」洪平順14扇門神新作北港展出

2026/01/15 14:20

洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神新作，透過文化部文資局補助，即日至1月27日在北港文化中心展示。（記者李文德攝）洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神新作，透過文化部文資局補助，即日至1月27日在北港文化中心展示。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順，從19歲時便投入傳統繪畫工作，60年來為全台超過200間宮廟留下彩繪作品，此次為北港朝天宮創作的14扇門神新作，透過文化部文資局補助，即日至1月27日在北港文化中心展示。縣府文觀處表示，盼展出能帶民眾看見台灣文化資產的保存與延續具有無可取代的重要性。

年近八旬的洪平順，出生於水林鄉，小學時即展現對繪畫的喜愛，常在課本上畫插畫，初中畢業後到嘉義跟電影看板畫師謝聰興學畫電影看板。師傅過世後。洪平順在電影院老闆賞識下，帶著彩繪團隊留下來繼續畫看板，19歲時家鄉水林蕃薯厝順天宮建廟，委請他負責廟內彩繪工作，開啟他的廟宇彩繪人生。

洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神新作，透過文化部文資局補助，即日至1月27日在北港文化中心展示。（記者李文德攝）洪平順為北港朝天宮創作的14扇門神新作，透過文化部文資局補助，即日至1月27日在北港文化中心展示。（記者李文德攝）

文觀處指出，洪平順將近一甲子的傳統繪畫，陸續受西螺福興宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、嘉義市城隍廟等宮廟之邀繪畫，甚至日本箱根的福壽院媽祖殿，皆有其作品，累計已為超過200間宮廟留下精采的彩繪作品，2014年雲林縣府登錄為「彩繪文化保存者」， 2018年被文化部認證為「人間國寶」。

文觀處代理處長陳世訓表示，此次洪平順受朝天宮委託，創作出14幅門神新作，透過文資局補助下在北港文化中心舉辦「繪徑尋蹤」新作特展，展區分為「威儀之相」、「文采之容」及「侍禮之姿」，展出武將、文官、宮娥及侍從等形象，並詳細解說洪平順此次新作所運用的化色及疊色技法，展出8組疊色色系，展場出口更有互動區，讓民眾可以為門神元素的線稿塗上專屬顏色。

縣長張麗善表示，洪平順是台灣戰後第一代彩繪藝師，其一生奉獻於傳統建築彩繪，對文化資產保存、延續有無可取代的重要性，盼透過特展，讓更多民眾看見傳統工藝的價值。

展場還設有互動區，讓民眾可將門神元素線稿塗上專屬顏色。（記者李文德攝）

