奇美博物館「埃及之王」開展倒數 親子導覽化身考古學家解密符號

2026/01/15 14:32

奇美博物館「埃及之王」開展倒數 ，館方推出「專人親子導覽」，帶大小民眾化身考古學家解密符號，並推出高鐵聯票85折。（奇美博物館提供）奇美博物館「埃及之王」開展倒數 ，館方推出「專人親子導覽」，帶大小民眾化身考古學家解密符號，並推出高鐵聯票85折。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館年度大展「埃及之王：法老」將於1月29日開展，掀起全台埃及熱潮，館方策畫親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼。同時，也攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票。

奇美博物館「埃及之王」開展倒數 館方推出「專人親子導覽」及高鐵聯票85折。（記者劉婉君攝）奇美博物館「埃及之王」開展倒數 館方推出「專人親子導覽」及高鐵聯票85折。（記者劉婉君攝）

「法老探險隊」主題導覽從展出的200多件文物中，梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，由頭戴法老頭巾的導覽員，引導大小朋友在展廳執行「觀察任務」，解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Q版埃及動物神祇的造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章。有興趣的親子可於奇美博物館官網報名，每人 150 元（不含特展門票）；成人也可參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀民眾可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，輕鬆穿梭千年，看見埃及之王的多元面貌。

「高鐵國旅聯票」即日起限量開賣，凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送1份台南好禮；另有常設展聯票，除了同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

埃及之王：法老展期自1月29日至明年1月10 日止，館方預期開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾，善用官網「快速入場預約」服務，以節省現場排隊時間；未預約參觀場次，也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可。

