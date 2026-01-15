平安與笑 台灣意象書法館推創意春聯

台灣意象書法館今年推出2款春聯「平安」、「笑」，希望大家揮去一整年的不如意，團圓如意邁向新的一年。（陳世憲提供）

〔記者王涵平／台南報導〕前總統蔡英文推出的春聯索取熱烈，台灣意象書法館今年也推出2款春聯「平安」、「笑」，希望大家揮去一整年的不如意，團圓如意邁向新的一年。

2條金色的捺畫，代表平安有翅膀 ，安全降落。（陳世憲提供）

台灣意象書法館館長陳世憲創作的春聯，「平安」為八角形，意在趨吉避凶、鎮煞解厄，他說，春聯上面還有英文字，連外國人也能念出來，2條金色的捺畫，代表平安有翅膀 ，安全降落，也就是2條隸書的捺，幻化成翅膀，是一種比喻，這也是意象書法的意義，每一條點線面都可以比喻、聯想、故事性。「笑」則是圓形，看見團圓的笑微微，眼睛笑到瞇成一條線，代表團圓如意。

「笑」則是圓形，看見團圓的笑微微，眼睛笑到瞇成一條線，代表團圓如意。（陳世憲提供）

陳世憲表示，今年前總統蔡英文選了「福氣加碼」4個字，請何景窗老師提字，卻有網友拿來跟前總統馬英九的春聯做比較，然馬英九的春聯傳統題字只有字好看而已，代表的卻是僵化的思維，反觀蔡英文選的字是希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼，是在與社會對話，呼應民眾，書寫方式也讓大家淺顯易懂，相當平易近人。

