自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

平安與笑 台灣意象書法館推創意春聯

2026/01/15 14:22

台灣意象書法館今年推出2款春聯「平安」、「笑」，希望大家揮去一整年的不如意，團圓如意邁向新的一年。（陳世憲提供）台灣意象書法館今年推出2款春聯「平安」、「笑」，希望大家揮去一整年的不如意，團圓如意邁向新的一年。（陳世憲提供）

〔記者王涵平／台南報導〕前總統蔡英文推出的春聯索取熱烈，台灣意象書法館今年也推出2款春聯「平安」、「笑」，希望大家揮去一整年的不如意，團圓如意邁向新的一年。

2條金色的捺畫，代表平安有翅膀 ，安全降落。（陳世憲提供）2條金色的捺畫，代表平安有翅膀 ，安全降落。（陳世憲提供）

台灣意象書法館館長陳世憲創作的春聯，「平安」為八角形，意在趨吉避凶、鎮煞解厄，他說，春聯上面還有英文字，連外國人也能念出來，2條金色的捺畫，代表平安有翅膀 ，安全降落，也就是2條隸書的捺，幻化成翅膀，是一種比喻，這也是意象書法的意義，每一條點線面都可以比喻、聯想、故事性。「笑」則是圓形，看見團圓的笑微微，眼睛笑到瞇成一條線，代表團圓如意。

「笑」則是圓形，看見團圓的笑微微，眼睛笑到瞇成一條線，代表團圓如意。（陳世憲提供）「笑」則是圓形，看見團圓的笑微微，眼睛笑到瞇成一條線，代表團圓如意。（陳世憲提供）

陳世憲表示，今年前總統蔡英文選了「福氣加碼」4個字，請何景窗老師提字，卻有網友拿來跟前總統馬英九的春聯做比較，然馬英九的春聯傳統題字只有字好看而已，代表的卻是僵化的思維，反觀蔡英文選的字是希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼，是在與社會對話，呼應民眾，書寫方式也讓大家淺顯易懂，相當平易近人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應