雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容辭世享壽65歲 文化部將頒贈旌揚狀

雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容。（雲林縣政府提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕雲林縣傳統工藝「紙塑神像」保存者蔡爾容於前（13）日辭世，享壽65歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「紙塑神像」是瀕危的無形文化資產，蔡爾容長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

蔡爾容1963年生，一家三代均從事神偶或偶頭製作相關工藝，祖父蔡文茅從事布袋戲偶頭雕刻，父親蔡錦清發展紙塑絹身神像技法，他自小耳濡目染父親技法，並參考歷代古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，彙整研發出「脫胎換骨」技法。工序涵蓋造形與用色，且因神像或神明臉譜有宗教位階及民俗的文化特色，在表現形式上有獨特性與藝術價值。2024年經雲林縣政府公告認定為傳統工藝「紙塑神像」保存者。

文化部指出，蔡爾容採用竹製手抄紙（竹子紙）為基本材料，並以最原始天然的「糊」為黏著劑，經數十道純手工的傳統工序製作紙塑神像，找回了這項瀕臨消失的歷史記憶與手藝，並加以發揚光大，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。

藝師蔡爾容製作紙塑作品。（國家文化資產網提供）

