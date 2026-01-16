自由電子報
藝文 > 即時

森里海10年深耕落山風 環境藝術寫下人與自然共生路徑

2026/01/16 09:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕從山林到海岸，從部落到校園，「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」走過10年，逐步形塑出1條屬於南台灣的環境藝術行動路徑。由國立屏東科技大學、國立高雄大學共同策劃的「珍拾手護．牡丹．落山風森里海環境藝術設計營10年特展」，以完整脈絡回顧這場長期行動如何在地方落實「人與自然共生」的里山里海理念。

森里海環境藝術設計營源自牡丹鄉公所推動的原住民族知識與創意經濟計畫，核心精神在於重新理解森林、聚落與海洋之間不可切割的生態關係。營隊引導學生實際走入部落、山林與海岸，透過踏查、對話與共學，反思現代開發與消費模式對自然造成的壓力，並以藝術創作回應環境議題，使作品成為公共空間中的永續提問。

屏東科技大學森林系陳美惠教授分享，歷年創作廣泛運用森林疏伐木材、漂流木及海洋廢棄物等在地素材，將「廢棄」轉化為創作語言，也讓循環再利用成為可被看見的行動。隨著「落山風風景特定區」版圖擴展，營隊近年更延伸至滿州鄉，結合在地居民與學生於旭海、港仔、九棚等太平洋沿岸聚落完成多件海廢藝術作品，不僅強化環境意識，也逐漸累積地方文化識別。

雲林科技大學副校長兼該營隊營長黃世輝表示，10年特展透過年表、影像紀錄、作品模型與設計物件，呈現森里海從教育實驗走向地方實踐的過程。學界與地方指出，這不只是1項藝術活動，而是串聯公部門、學校與社區的長期合作模式，為落山風地區注入穩定而可持續的地方創生動能。

