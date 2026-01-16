自由電子報
藝文 > 即時

從未說出口到未知之感 曼谷新地標 dib Bangkok開幕展「看不見的存在」側記

2026/01/16 11:05

菲尼根．香農（Finnegan Shannon）展出的長椅作品〈你是否歡迎我們待在這裡？〉2025。（記者董柏廷攝）菲尼根．香農（Finnegan Shannon）展出的長椅作品〈你是否歡迎我們待在這裡？〉2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國曼谷報導〕泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」於2025年12月21日在曼谷孔提縣正式開館。這座博物館的誕生，標誌著東南亞當代藝術版圖的重大擴張。開幕首展「（In）visible Presence（看不見的存在）」由館長手塚美和子（Miwako Tezuka）與泰國策展人亞莉安娜．柴瓦拉儂（Ariana Chaivaranon）攜手策劃，集結40位泰國與國際藝術家，透過約80件作品，在三層樓的空間中展開對感知邊界的深刻探討。展覽即日起展出至2026年8月3日。其中「The Unsaid 未說之言」與「The Unknown 未知之感」，為展覽中情感與精神密度最為集中的段落。

李昢〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉尼龍塔夫綢、鋁箔聚脂纖維，1000×230公分。2015-2019。（記者董柏廷攝）李昢〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉尼龍塔夫綢、鋁箔聚脂纖維，1000×230公分。2015-2019。（記者董柏廷攝）

步入１樓「The Unseen（未見之物）」展區，觀眾首先遭遇的是感官的震盪。澳洲藝術家馬可．佛西那多（Marco Fusinato）的〈星群〉（Constellations）邀請觀眾揮動棒球棍重擊牆面，爆發的120分貝音爆將身體動能轉化為近乎暴力的聲響，強行打破藝術與人的距離。這種高能量的場域，讓藝術不再只是靜觀的對象。

蘇伯德．古普塔〈孵化〉不銹鋼便當盒、水晶吊燈，尺寸隨場地而定。2010。（記者董柏廷攝）蘇伯德．古普塔〈孵化〉不銹鋼便當盒、水晶吊燈，尺寸隨場地而定。2010。（記者董柏廷攝）

接著，李昢（Lee Bul）的〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉（Willing To Be Vulnerable—Metalized Balloon V3）則以銀色飛船造型創造出未來的堅硬假象，實則是脆弱的尼龍與鋁箔氣球，隱喻烏托邦夢想的易碎。印度藝術家蘇伯德．古普塔（Subodh Gupta）在作品〈孵化〉（Incubate）中，將昂貴水晶燈與基層勞工使用的不鏽鋼飯盒並置，透過階級符號的碰撞，讓隱形的勞動身影在光影下浮現。這些作品共同揭示了「眼見未必為憑」的哲學，引導觀者穿透日常材料的表面，讀取更深層的生存暗語。

阿運．若望恰庫〈無聲〉（局部）明膠銀鹽相紙、回收藥瓶、木頭，121.92×259.08公分。1994。（記者董柏廷攝）阿運．若望恰庫〈無聲〉（局部）明膠銀鹽相紙、回收藥瓶、木頭，121.92×259.08公分。1994。（記者董柏廷攝）

步上２樓，「The Unsaid 未說之言」將觀看節奏放慢，讓照片、物件與痕跡成為替代語言，展區氛圍轉為內省，如同走入一間盛裝遺憾與記憶的暗房。泰國藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）的〈無聲〉（There is No Voice）利用數千個藥瓶堆疊成佛塔，每個瓶中封存一位清邁老人的肖像，藥瓶成為守護消逝歷史的膠囊。頌本．洪天通（Somboon Hormtientong）的〈未聞之聲〉（The Unheard Voice）則更具神聖性，他為古老寺廟的木柱殘骸舉行超渡儀式，讓建築碎片轉化為承載信仰餘韻的紀念碑。

賈卡潘・維拉西尼庫〈結舌與啞口的對話〉青銅、鋸末、石膏、凳子、陶爐、琺瑯碗。尺寸視場地大小而定。1995。（記者董柏廷攝）賈卡潘・維拉西尼庫〈結舌與啞口的對話〉青銅、鋸末、石膏、凳子、陶爐、琺瑯碗。尺寸視場地大小而定。1995。（記者董柏廷攝）

藝術家賈卡潘・維拉西尼庫（Jakapan Vilasineekul）〈結舌與啞口的對話〉（Dialogue Between the Tongue-Tied and the Dumb）與泰語俗諺有關，透過嘴裡灌滿水的人以及裝滿鋸末腦袋的人，描繪兩個根本無法溝通的人，展現黑色幽默。其巧妙將日常器皿與頭部形狀的裝置並置，2件對立頭像，彷彿在進行無聲的交流，但是，彼此又傳達關於身分認同和語言障礙之間的提醒，藉此隱喻複雜的人際關係以及溝通難題。

尚路克．慕連〈佩飾，馬賽，十一月〉青銅、吹製玻璃，47×32公分。2019。（記者董柏廷攝）尚路克．慕連〈佩飾，馬賽，十一月〉青銅、吹製玻璃，47×32公分。2019。（記者董柏廷攝）路易絲．布爾喬亞〈無題〉纖維織品、不銹鋼，39×166公分。2005。（記者董柏廷攝）路易絲．布爾喬亞〈無題〉纖維織品、不銹鋼，39×166公分。2005。（記者董柏廷攝）

法國藝術家尚路克．慕連（Jean-Luc Moulène）的作品則以紫色玻璃與青銅彼此纏繞，呈現出心理上的束縛與施力，此與路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）的織物雕塑〈無題〉（Untitled）產生呼應，兩者皆在討論那些存在於身體內部、卻難以被準確命名的情感重量。藝術在此處成為一種替代語言，替那些在宏大歷史中失語的私人敘事，留下存在的證據。

貝塔克恩・帕塔諾帕斯〈周而復始 1〉（局部），鐵，複合媒材、LEG燈，120×120公分。2012。（記者董柏廷攝）貝塔克恩・帕塔諾帕斯〈周而復始 1〉（局部），鐵，複合媒材、LEG燈，120×120公分。2012。（記者董柏廷攝）

從記憶的低語到精神的凝視，這兩個子題讓展覽逐漸遠離視覺刺激，轉而貼近身體與內在感知。身為觀眾，很難否認觀看經驗帶來的情感滿足，或許正是在這樣的張力之中，「看不見的存在」才真正被看見。

dib Bangkok「看不見的存在」2樓展場一隅。（記者董柏廷攝）dib Bangkok「看不見的存在」2樓展場一隅。（記者董柏廷攝）

