藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《d設計之旅 台灣．新竹》中文版首發行 收錄23家在地生活品牌

2026/01/16 15:32

由台灣新竹品牌或者與日本合作推出的《d設計之旅 台灣．新竹》今天首發行。（記者洪美秀攝）由台灣新竹品牌或者與日本合作推出的《d設計之旅 台灣．新竹》今天首發行。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕由台灣文化品牌「或者OR」與日本知名設計公司D&DEPARTMENT PROJECT合作推出的新書與系列活動：《d設計之旅 台灣．新竹》中文版今天首發行，共收錄23家新竹在地的生活品牌，以「新竹旅行領路人」為核心視角，從生活尺度與設計觀點出發，將23家在地的產業與設計產品融入其中，並在「或者新州屋」展出。其中有用新竹特產所訂製的「新竹定食」，將客家粄條及新竹摃丸融入其中，讓參加者感受到新竹微風帶來的人文及飲食文化。

由台灣新竹品牌或者與日本合作推出的《d設計之旅 台灣．新竹》今天首發行。（記者洪美秀攝）由台灣新竹品牌或者與日本合作推出的《d設計之旅 台灣．新竹》今天首發行。（記者洪美秀攝）

《d design travel》並非以景點清單為導向的旅遊指南，而是從生活出發的編輯，日本編集長神藤秀人去年4月來台，在「或者新州屋」與在地居民共同舉辦共創工作坊，歷時2個月進行實地走訪與田野調查。他觀察到，新竹是一座仍持續生成中的城市：產業與風土交錯、技術與手感並存，生活尺度仍保有彈性與縫隙。這些不易被快速觀看的層次，正是《d design travel》試圖以「編輯之眼」捕捉的價值。

《d設計之旅 台灣·新竹》收錄23家新竹在地生活品牌，集人文及產業和生活。（記者洪美秀攝）《d設計之旅 台灣·新竹》收錄23家新竹在地生活品牌，集人文及產業和生活。（記者洪美秀攝）

在書中，被推薦的人事物皆會貼上一枚象徵肯定的「d Mark」，共有23家在地生活品牌及產業獲選收錄，包含觀光類「大煙囪下的家」、餐飲「Monsoon」、咖啡館／小飯館「Frontier」、購物「或者工藝櫥窗」、住宿「雷沙達岜斯」、人物「吳君薇」等，都展現對地方的觀點、情感與長期耕耘。這本書收錄的不在乎規模大小，在意是否夠在地、是否具備設計觀點，邀大家跟著書中的閱讀指引，展開一場新竹的地方旅行。

《d設計之旅 台灣·新竹》收錄23家新竹在地生活品牌，集人文及產業和生活。（記者洪美秀攝）《d設計之旅 台灣·新竹》收錄23家新竹在地生活品牌，集人文及產業和生活。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）由台灣新竹品牌或者與日本合作推出的《d設計之旅 台灣·新竹》新竹號中文版今天首發行，收錄23家新竹在地生活品牌，集人文及產業和生活，也在或者新州屋展出各種作品。（記者洪美秀攝）

