藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

何金樑奉獻10年交棒 謝勝信接下客家文化發展中心主任

2026/01/16 15:34

客委會主委古秀妃（中）擔任監交人，客家文化發展中心卸任主任何金樑（左）將印信交給新任主任謝勝信（右）。（客發中心提供）客委會主委古秀妃（中）擔任監交人，客家文化發展中心卸任主任何金樑（左）將印信交給新任主任謝勝信（右）。（客發中心提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣銅鑼鄉的客家委員會客家文化發展中心（下稱客發中心）是傳承、發揚客家文化的重要場域，自2016年擔任客發中心主任的何金樑今天在客委會主委古秀妃見證下，將承擔10年的責任交給新主任謝勝信，也代表客家文化傳承與園區經營進入全新的里程碑。

古秀妃稱讚何金樑以「十年磨一劍」的精神將人生奉獻給客家發展中心，未來將借重何金樑專長轉任語言發展處處長，期盼開創客語傳承新局面；古秀妃也說，接下客發中心重擔的謝勝信歷練豐富，長期深耕地方聚落，擁有深厚的「客家心」，身兼「技術專才」與「行政長才」，她期許謝勝信帶領客發中心團隊開創新願景、為客家創造新的價值。何金樑感謝10年在客發中心經驗，讓客發中心成為連結大眾與客家文化的重要橋梁。

謝勝信為屏東客家子弟，曾任過屏東縣政府工務、水利處長、農業部農田水利處處長以及農業科技園區管理中心主任。他期許將之前在屏東縣府興建六堆客家文化園區、奠定六堆客家文化園區聯外道路的基礎專長，吸引更多遊客、讓全世界看見客家文化。

