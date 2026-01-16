自由電子報
藝文 > 即時

全華網詐欺案宣告邁入終章！文化部發還「賣身契」同意書予受害藝術家

2026/01/16 15:49

文化部長李遠（左起）、藝術家劉國松、劉國松女兒劉令徽出席說明會，將文件返還受害藝術家們。（文化部提供）文化部長李遠（左起）、藝術家劉國松、劉國松女兒劉令徽出席說明會，將文件返還受害藝術家們。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（16）日辦理「《終章》－全華網事件結案與權利返還說明會」，宣告纏鬥十年的全華網詐欺案正式邁入終章。今日活動重點在於受害藝術家權利的實質返還，由藝術家劉國松將取回的同意書移交文化部，並由文化部於現場發還給出席藝術家。文化部長李遠向義務律師團表達謝意，並親自頒贈一等文化獎章予藝術家劉國松，感念其在關鍵時刻以自身權益促成文件的返還。

劉國松於今日將此批同意書移交文化部，由文化部於現場發還給出席藝術家；其餘未出席說明會但有意願領回同意書者，即日起至115年7月31日，亦可聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回作業，諮詢專線02-2358-7576；逾期未領回者，文化部將統一銷毀，確保該批文件不再流通。

劉國松今日同意書移交文化部，並由文化部於現場發還給出席藝術家（記者董柏廷攝）劉國松今日同意書移交文化部，並由文化部於現場發還給出席藝術家（記者董柏廷攝）

北辰律師事務所律師蕭雄淋形容此案為「藝術界世紀大災難」，此案涉及約6千多張俗稱「賣身契」的同意書，其中參與訴訟者共516位。蕭雄淋指出，當時業務員以「同意書是要給文化部」等理由誘騙藝術家簽名，民事訴訟之所以能有突破，關鍵在於最高法院判決確認同意書無效，且藝術家劉國松以其對全華網公司及前負責人林株楠獲判勝訴的517萬賠償金債權，交換林株楠的繼承人放棄繼承所有詐欺取得的不當權利。

義務律師團召集人林信和律師回憶，當初看見藝術家無助的樣子，決定發起成立義務律師團，號召學生與專業律師共20幾人報名，最後選出8位律師協助。林信和強調，法務部將案件從台中移轉至台北偵查，是本案突破地方勢力的關鍵。

回顧事件始末，全華網負責人林株楠自100年起，利用文化部補助案名義，誘使逾700位藝術家簽署不當授權同意書。文化部於106年組成專案小組移送檢調，台北地院雖於113年判決詐欺罪成立，但林株楠於判決前死亡，全案僅1名業務員遭判刑，且法院無法宣告沒收相關同意書。文化部強調，全案邁向終章是協助藝術家重新安心創作的重要階段，未來將持續輔導各項政策，共同厚植台灣藝文生態。

