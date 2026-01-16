自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

終結世紀災難！全華網案「賣身契」發還作業啟動 受害藝術家即日起可聯繫律師事務所領回

2026/01/16 15:53

文化部將同意書現場發還受害藝術家們。（記者董柏廷攝）文化部將同意書現場發還受害藝術家們。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（16）日於「全華網事件結案與權利返還說明會」中，由藝術家劉國松代表，將成功追回的整批不當授權同意書正式移交文化部，並由文化部於現場發還給出席的受害藝術家。此批曾被形容為「藝術界世紀大災難」的文件，在歷經10年法律訴訟後，終於得以重回創作者手中，宣告該爭議事件邁入權利返還的實質階段。

針對其餘未出席說明會，但同樣受害且有意願領回同意書的藝術家，文化部表示，自即日起至115年7月31日止，均可聯繫文化部委託的「北辰著作權事務所」辦理領回作業，受害藝術家或其家屬可撥打諮詢專線（02-2358-7576），洽詢具體領取流程，透過法律程序確保自身權益不再受侵害。

此外，文化部特別強調，逾期未領回者，文化部將採取統一銷毀，確保這批不當文件不再於市場流通。

文化部今日舉辦「全華網事件結案與權利返還說明會」。（文化部提供）文化部今日舉辦「全華網事件結案與權利返還說明會」。（文化部提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應