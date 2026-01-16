自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

寒冬遊福隆泡海底溫泉 泡大眾湯贈溫泉粉、豪華湯屋加碼火鍋

2026/01/16 18:08

福容大飯店福隆店有全台少見的海底溫泉，圖為VILLA風呂湯屋。（福容大飯店福隆店提供）福容大飯店福隆店有全台少見的海底溫泉，圖為VILLA風呂湯屋。（福容大飯店福隆店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近期寒流來襲，不禁讓人想浸泡溫泉，位於東北角的福容大飯店福隆店有全台少見的海底溫泉，泉源取自地底1500公尺深層，並獲得新北市政府溫泉認證，2024年更獲世界奢華水療獎肯定，為了在寒冬中溫暖遊客，特別推出泡湯優惠專案，選擇泡大眾湯，除享優惠價，泡完湯還可獲贈福隆海洋溫泉入浴粉；若是想來個冬賞風呂小旅行，內含豪華湯屋加碼中式鍋物3選1，可選擇「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小捲米粉鍋」或「福隆酸菜白肉鍋」，雙人小旅行泡湯加吃鍋，一人花不到千元。

福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「芋香小卷米粉鍋」。（福容大飯店福隆店提供）福容大飯店福隆福粵樓招牌菜「芋香小卷米粉鍋」。（福容大飯店福隆店提供）

除了單次泡湯體驗，福容大飯店福隆也同步推出「冬季會員限定住房專案」，只要加入福容家會員，即可享有1泊1食優惠價，並可再享95折會員折扣；原有會員入住最高還可享88折優惠，入住期間皆可免費使用福隆海洋溫泉。

遊福隆沿東北角舊草嶺自行車環狀線騎行，徜徉大自然。（福容大飯店福隆店提供）遊福隆沿東北角舊草嶺自行車環狀線騎行，徜徉大自然。（福容大飯店福隆店提供）

歇宿福容大飯店福隆店，欣賞海邊夕陽美景。（福容大飯店福隆店提供）歇宿福容大飯店福隆店，欣賞海邊夕陽美景。（福容大飯店福隆店提供）

福容大飯店福隆表示，今年冬季天氣穩定、日照時間拉長，打破過往「東北角冬天不適合旅遊」的刻板印象，旅客可在福隆車站前租借自行車，沿著舊草嶺隧道一路騎向龜山島方向，穿越百年隧道後，再沿東北角環狀線欣賞海岸風光，行程串聯萊萊地質祕境、馬岡漁村江家古厝、卯澳漁村利洋宮的提籃觀音，以及福連國小彩虹階梯等特色景點，最後回到福隆泡湯、嘗美食，為一整天的山海旅程畫下放鬆句點。更多相關內容詳詢福容大飯店福隆官網。

