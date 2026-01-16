自由電子報
藝文 > 即時

搶攻文化幣屏東藝文場館推出各項青年專屬優惠案

2026/01/16 19:17

屏東演藝廳及藝術館推出青年席位，鼓勵青年朋友走進劇場。（縣府文化處提供）屏東演藝廳及藝術館推出青年席位，鼓勵青年朋友走進劇場。（縣府文化處提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕文化部政策自今年推出13至22歲青年每人可獲1200點文化幣，屏東縣政府推出多項優惠活動，整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等文化場館，搶攻青年朋友的文化幣來體驗。

縣府文化處表示，縣府持續推動青年席位優惠方案，上半年度於屏東演藝廳、屏東藝術館及新啟用的恆春文化中心劇場館，超過40檔演出節目，青年使用文化幣100點以上購票，即可享5折優惠或百元自由座等專屬方案，並開放自由選位；凡購買青年席位者，於演出當天憑票根至服務台，還可兌換專屬小禮1份。

王船文化館持文化幣購票可獲限定好禮。（屏東縣文化處提供）王船文化館持文化幣購票可獲限定好禮。（屏東縣文化處提供）

屏菸1936文化基地3月推出常設展入園票文化幣優惠價99元；屏東縣王船文化館則提供持文化幣購票送限定禮物，讓青年在親近文化資產的同時，也能留下專屬紀念，勝利星村也有加值好禮，園區「將軍之屋」及「屏感覺所」，只要出示文化幣兌換證明，即可兌換文化幣專屬小禮1份，並設立「文化幣可使用店家專區」，提供園區內可使用文化幣的店家資訊，便利消費。

另外，誠品書店「東港王船限定店」、「屏東總圖限定店」及「恆春限定店」亦同步推出加碼回饋，誠品會員使用文化幣單筆消費扣點滿500元，即可獲贈700元電子抵用券。

文化處說，只要手機下載文化幣APP完成註冊、點選領取文化禮金並輸入個人資料通過驗證，即可立刻領取，1點等於新台幣1元，使用期限至115年12月31日止。

