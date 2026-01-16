自由電子報
藝文 > 即時

第8屆ONE ART Taipei 藝術台北登場 61家畫廊共築藝術生活

2026/01/16 19:58

Gallery QUADRO於第8屆ONE ART Taipei 2026展覽現場。（記者董柏廷攝）Gallery QUADRO於第8屆ONE ART Taipei 2026展覽現場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由亞太連線藝術主辦的第8屆「ONE ART Taipei 2026藝術台北」即日起至1月18日在JR東日本大飯店台北正式登場。本屆展會匯聚61家國內外畫廊，參展陣容橫跨台灣、日本、韓國與香港等地，將飯店客房、走廊與公共空間轉化為當代藝術展間，呈現繪畫、雕塑及多元跨媒材創作。主辦單位指出，今年共有17家國內外新進畫廊首次參與，其中包含5家台灣畫廊與12家海外畫廊，為展會注入嶄新能量，進一步彰顯台灣藝術市場在亞太版圖中的關鍵代表性。

第8屆ONE ART Taipei藝術台北登場。（記者董柏廷攝）第8屆ONE ART Taipei藝術台北登場。（記者董柏廷攝）

展會延續3大策展架構，包括呈現成熟創作能量的「藝術無限（Unlimited）」、聚焦35歲以下新銳藝術家的「發現藝術（Discovery）」，以及開啟科技與感知對話的「媒體藝術（Media Art）」。三大主題不僅為觀眾提供清晰的觀看線索，也反映主辦單位長期扶植台灣藝術產業、串聯國際藝壇交流的目標。

也趣藝廊於ONE ART Taipei 2026展覽現場。（記者董柏廷攝）也趣藝廊於ONE ART Taipei 2026展覽現場。（記者董柏廷攝）

除了畫廊策劃的展間，主辦單位亦於10樓與11樓梯廳前設立「快閃美術館（Pop-up Museum）」，以公共藝術概念將作品融入觀眾行走路徑，實踐藝術即生活的策展精神。同時，10樓至12樓的公共走廊首度打造3大主題花藝造景，透過藝術與花藝的跨界對話，堆疊出豐富的感官體驗。

本屆另一項亮點為首度新增「台南新藝獎（Next Art Tainan）」展區，集結多位青年藝術家，展現多元創作視角。加力畫邱馳透過互動裝置《轉轉花》、《射線盆栽》，幽默呈現人與物的關係；水色藝術工坊吳德馨以《殞光》探索破碎記憶與光學質感；索卡藝術攜手李盈蓁，以「延續遞進」為概念，透過陶瓷、繪畫與裝置，生成介於平面與立體之間的流動景致。

第8屆ONE ART Taipei藝術台北登場。（記者董柏廷攝）第8屆ONE ART Taipei藝術台北登場。（記者董柏廷攝）

此外，ONE ART Taipei 2026首度與國際藝術平台 ArtSticker 展開跨國合作，透過線上展頁突破實體場域限制，擴大作品國際能見度。展會亦成為全台首家導入AI智慧助理的藝術博覽會，與XRSPACE旗下Perxona合作推出互動式AI助理「Artie」。Artie採用Behavior AI技術，支援中、英、日、韓四種語言，提供全天候數位導覽服務。從實體場域的沉浸式體驗到數位的創新應用，ONE ART Taipei 2026 持續深化亞太區跨城市文化網絡，形塑屬於亞洲的藝術對話平台。

