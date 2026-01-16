旁聽天后慕特大師班 19日前報名辦法曝

小提琴天后慕特的大師班開放報名旁聽。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代小提琴傳奇天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）將於本月展開50週年巡演，首站獻給她情感深厚的台灣。除2場備受矚目的音樂會演出外，慕特亦秉持對藝術傳承使命，將於 1 月 26 日在國家演奏廳舉辦大師班，即日起開放專業音樂學子與古典音樂從業人員免費申請旁聽，近距離觀摩世界級音樂家教學現場。

對慕特而言，藝術家的使命不僅在於追求極致的舞台表現，更在於將累積數十年的藝術智慧，轉化為滋養後輩的重要力量。自1997 年成立「安・蘇菲・慕特基金會」後，慕特以「藝術引路人」之姿，長年扶植全球具潛力的年輕絃樂演奏家，並經常在音樂會舞台與錄音作品中，親自攜手新秀同台演出，透過實際行動陪伴他們邁向國際舞台。

自 1995 年初訪台灣以來，慕特的琴聲已陪伴台灣樂迷走過30個年頭，她對音樂教育與青年培育的投入也始終如一。此次大師班由NSO國家交響樂團進行前期規劃與統籌，旁聽申請自即日起至 1 月 19 日 17:00 截止，採線上報名方式辦理。詳詢申請表單（https://forms.gle/yDvoN2DLBcSvtFWy7）。

