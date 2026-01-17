自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

旅德小提琴家張庭碩出任長榮交響樂團首席

2026/01/17 07:00

旅德小提琴家張庭碩自2026年起擔任長榮交響樂團首席。（長榮交響樂團提供）旅德小提琴家張庭碩自2026年起擔任長榮交響樂團首席。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長榮交響樂團宣布樂團首席新制，即自今年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席，首位就是旅德小提琴家張庭碩。期待在駐團藝術家梵志登帶領新任首席與團員們的共同努力下，共同呈獻更精緻、深具國際水準的音樂饗宴。

長榮交響樂團表示，張庭碩畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席 Prof. Andreas Röhn，並以滿分成績取得碩士及最高演奏文憑；其演出足跡遍及歐亞，包括曾任德國哥廷根交響樂團、奧地利格拉費內格學院樂團、高雄衛武營當代樂團及日本小澤征爾音樂塾樂團首席，並與芬蘭赫爾辛基愛樂、德國班貝格交響樂團等頂尖樂團合作，累積深厚的國際舞台經驗。

張庭碩也曾於2021年在瑞士與梵志登合作過，對大師嚴謹精準的排練風格印象深刻，「大師本身也是小提琴家出身，對於弦樂的發音與色彩有著獨到的理解，」張庭碩說，「非常期待能再次與大師攜手，與團員們共同為國內樂壇奉獻心力。」

長榮交響樂團表示，培訓年輕的台灣音樂家並提供躍上國際舞台機會，一直是樂團長期以來的營運宗旨，也獲得梵志登的高度認同，此次再由張庭碩出任樂團首席，也將借重張庭碩在海外的各種演出經驗，拉近大眾與古典樂的距離。

