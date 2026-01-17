JR東日本大飯店變身美術館！開幕首日近3000人潮湧入ONE ART Taipei

「藝術無限（Unlimited）」展區匯聚國際藝廊與當代藝術家，伊日後樂園以繪畫、雕塑與裝置呈現現實與夢境交會的想像張力。（亞太連線藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由亞太連線藝術主辦的第八屆「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」於昨（16）日在 JR 東日本大飯店台北正式開幕，展會首日便吸引近3000人次參觀。現場匯聚來自台灣、日本、韓國與香港等地的61間畫廊，共同展現亞太藝術市場的多元活力。

「畫廊推薦（Best Buy）」單元再度登場，由各畫廊精選最具收藏潛力的作品，為觀眾與新進藏家指引。圖為 Third ART Gallery 展出日本藝術家 GIRUVI 作品。（亞太連線藝術提供）

本屆展會規畫 3+1 大主題展區，包括「藝術無限（Unlimited）」、「發現藝術（Discovery）」、「媒體藝術（Media Art）」以及今年首度新增的「台南新藝獎（Next Art Tainan）」特別展區，透過與台南市政府文化局合作，將青年藝術家的創作帶上國際展會，深化對新銳創作者的支持。

特別合作展區「臺南新藝獎（Next Art Tainan）」匯聚青年藝術家，索卡藝術與李盈蓁以「延續遞進」概念，透過陶瓷、繪畫與裝置創造介於平面與立體的流動景致。（亞太連線藝術提供）

在「藝術無限」展區中，伊日後樂園以立體與平面裝置探索現實與夢境的張力；L GALLERY 則描繪記憶在日常中的浮現。聚焦 35 歲以下新秀的「發現藝術」展區，由 Aile Gallery 帶領觀者勾勒台北城市風貌，梅軒畫廊與弎畫廊則分別透過光線層次與電影靈感，展現當代與傳統的對話。

「媒體藝術（Media Art）」展區以多媒材呈現當代敘事的實驗性，飛皇畫廊透過「趨光而行」帶領觀者以光影、物件與身體探索感知與空間互動。（亞太連線藝術提供）

「媒體藝術」展區則展現實驗性，如飛皇畫廊以光影、物件探索身體感知。特別展區「台南新藝獎」亮點十足，邱馳推出具幽默感的互動裝置《轉轉花》，吳德馨與李盈蓁則分別以光學質感與流動景致吸引藏家駐足。展覽即日起至1月18日開放公眾參觀。

