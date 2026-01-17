17家畫廊首度參戰！ONE ART Taipei 2026 新血畫廊成亮點

首次參展的瑪麗王后藝術空間以《天鵝湖》為策展引子，透過繪畫與雕塑轉化天鵝、湖水與黑白意象，詮釋經典敘事中悲劇與希望交織的愛、命運與自我成長。（亞太連線藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由亞太連線藝術主辦的第8屆「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」於昨（16）日在JR東日本大飯店台北開幕，展期至18日。展會不僅是資深藝術家的舞台，更是國際畫廊接觸台灣新藏家的平台，本屆受矚目的亮點之一，便是17家首度參與的國、內外畫廊。

第8屆「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」於JR東日本大飯店台北登場。（亞太連線藝術提供）

新加入的台灣勢力包括蝶映藝術、異雲書屋、平雲堂、城市美學新態度及瑪麗王后藝術空間；海外則有來自韓、日的 Gallery ANN、梅軒画廊、gallery MOS 等藝廊；瑪麗王后藝術空間以經典芭蕾舞劇《天鵝湖》為策展引子，透過雕塑與繪畫轉化黑白意象，對愛與命運展開當代詮釋。

ArtBrunch則針對數位文化，呈現1990年後出生的藝術家們以具象語彙回應身分轉換與心理感受。來自日本的gallery MOS則以「旅程中」為主題，引導觀者放慢節奏感知內在，展現藝術充實生活的可能性。亞太連線藝術指出，這批新血的加入，為展會帶來更多元的視覺語彙與前瞻視野。

