自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

文化部青年村落文化行動計畫揭曉！37件提案獲選 總獎勵2540萬元

2026/01/17 09:57

文化部115年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐。（取自青年村落文化行動臉書）文化部115年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐。（取自青年村落文化行動臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部115年「青年村落文化行動計畫」獲獎名單出爐。文化部指出，該計畫於114年9月9日至10月23日公開徵件，共計187位青年提出行動方案，經評審遴選後，最終選出37件提案，115年總實作獎勵金為2,540萬元，期望透過青年實際投入，回應地方與社群面臨的文化、產業與生活議題。

文化部說明，「青年村落文化行動計畫」鼓勵青年以公民文化行動為出發點，掌握並轉譯在地文化DNA，回應當代社會與自然環境快速變遷下的挑戰，促進文化生活共享，並提升地方韌性與行動能力。此次核定計畫分為創新文化事業類與村落文化行動類兩大類型。

其中，創新文化事業類共核定10案。來自高雄旗山的郭俊宏，以糖業記憶與香蕉產業為基礎，結合社區、店家、小農與學校，發展「可教、可玩、可買、可回饋」的服務模組，透過導覽、體驗工坊、互動教材與選物設計，讓地方文化轉化為可持續運作的生活系統，促進社群認同與文化循環。

台中太平區的蔡佩儒，關注錫工藝在技術傳承與生活脈絡上的斷層，提出「錫光再現」行動方案，從田野調查、技術保存到文化教育三個面向著手，並嘗試依STEAM教育理念設計教案與教材套組，將傳統工藝轉化為當代教育與文化體驗，推動地方工藝文化的再生。

此外，村落文化行動類則核定27案，提案內容涵蓋共融、環境、產業與社群關係等議題。石佩玄提出「看見的練習：共融戲劇行動計畫」，透過戲劇工作坊引導不同背景的參與者進行表達練習，從個人故事走向公共對話，並規劃以社群平台與Podcast形式擴散行動成果。

長期深耕苗栗苑裡的林秀芃，回應市場遷回原址後面臨的世代接棒、空攤與連鎖通路競爭等挑戰，提出以「市場即文化生態系」為核心的行動方案，串聯攤商接班、新創孵化、自治共學與藝文介入，期望讓市場成為地方文化與產業共生的節點。

陳郁琦延續「草山好土氣」團隊經驗，提出「草山好生活2.0」計畫，透過共學與共餐行動，讓風土飲食技藝成為可被看見與傳承的公共文化，並逐步建立具延續性的地方文化品牌。

文化部表示，返鄉與留鄉青年投入地方文化行動，需要長期累積與社會支持，後續將透過專業輔導與陪伴機制，協助獲獎團隊提升執行效益與社會影響力。詳詢「青年村落文化行動」官網與臉書粉絲專頁。獲獎勵名單：https://short.moc.gov.tw/s/smpl4g6

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應