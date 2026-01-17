自由電子報
藝文 > 即時

台南後壁樹人國小全校師生44人版畫藝術厲害 新營文化中心「樹人印記」展出62件作品

2026/01/17 15:23

台南市後壁樹人國小全校師生只有44人，全校參與版畫創作展。（記者楊金城攝）台南市後壁樹人國小全校師生只有44人，全校參與版畫創作展。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁樹人國小全校師生只有44人，長期推動藝術教育「玩美課程」，從校長到學生都會版畫創作，歷年來師生得獎無數，今（17）日起在新營文化中心展出全校師生的版畫創作62件，值得一看。

「樹人印記」版畫展作品。（記者楊金城攝）「樹人印記」版畫展作品。（記者楊金城攝）

樹人國小師生版畫展以「藝童想像．樹人印記」為主題，到2月1日的展覽期間並將推出4場版畫體驗工作坊，邀請民眾DIY創作，感受藝術融入生活的美好、樹人版畫學習課的開心。

樹人國小師生版畫展以「藝童想像．樹人印記」為主題，吸引看展。（記者楊金城攝）樹人國小師生版畫展以「藝童想像．樹人印記」為主題，吸引看展。（記者楊金城攝）

台南市副市長葉澤山、後壁區長李至彬等人特地為「樹人印記」版畫展開幕；葉澤山表示，版畫展不僅展出學生作品，也展出全體老師創作，象徵藝術教育深植於日常教學之中。更難得的是，這是全台唯一由全校師長與學生共同參展的版畫展覽，充分展現陪伴、成長與共創作的教育價值。

「樹人印記」版畫展也展出圖案原稿和拓印板。（記者楊金城攝）「樹人印記」版畫展也展出圖案原稿和拓印板。（記者楊金城攝）

樹人國小校長黃世忠指出，學校多年來推動「全校師生一起創作」，以戶外教育、社團活動及學校課程中的感動瞬間為素材，轉化為一幅幅獨一無二的版畫作品，不僅展現孩子們的創作與技法，更是他們生活經驗與真實情感的流露。

版畫體驗。（新營文化中心提供）版畫體驗。（新營文化中心提供）

李至彬說，作品呈現對自然、生活與生命的觀察，師生的作品並形成跨世代的藝術對話，特色的藝術教育讓偏鄉小校依然能被外界看見、小校存在的價值，後壁孩子就讀樹人是件幸福的事，歡迎民眾前來觀展。

