藝文 > 即時

支持屏基興建智能醫療大樓 旅美藝術家吳燕如畫作義賣 首日募得123萬元

2026/01/17 17:15

屏東基督教醫院文化藝廊舉辦旅美藝術家吳燕如（前排左2穿紅色衣服者）「Sa La Ba 姿」義賣個展，17日開幕。（屏東基督教醫院提供）屏東基督教醫院文化藝廊舉辦旅美藝術家吳燕如（前排左2穿紅色衣服者）「Sa La Ba 姿」義賣個展，17日開幕。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕旅美藝術家吳燕如於屏東基督教醫院文化藝廊舉辦「Sa La Ba 姿」個展，展出1984年至2025年的創作，展至本（1）月30日，展期畫作義賣所得將捐給屏基興建智能醫療大樓，今（17）日開幕式共賣出15幅畫作，募得123萬元。

「Sa La Ba」源自日文「再見」之意，而「姿」，則象徵人在世界中站立的樣態，吳燕如以此為展名，既是對創作生涯的回望，也是對生命階段的深層回應。

台師大美術系退休教授施並錫（後排右1穿格子服者）受邀為畫展導覽。（屏東基督教醫院提供）台師大美術系退休教授施並錫（後排右1穿格子服者）受邀為畫展導覽。（屏東基督教醫院提供）

吳燕如自高醫藥學系畢業後， 因對藝術的熱愛，毅然轉向創作之路，80年代旅日、美，學習繪畫，並取得美術研究所碩士學位，多年來不僅投入藝術教育，更專注於創作實踐，從具象到抽象、版畫、粉彩、油畫都能自在駕馭。隨著生命歷練與心靈沉澱，作品逐漸映照出對無常的體悟，並以一貫的開朗與樂觀，回應人生的起伏，尋找內在的解放與安然。

本次展覽同時以義賣形式進行，藝術家將原本不對外出售、長年珍藏的作品重新整理並釋出，並非基於市場考量，而是視為一種「生命清理」的儀式。吳燕如形容，這就像一位即將遠行、不再回頭的旅者，在啟程前選擇卸下所有行囊，只留下最純粹的自己，乾淨而無憾地與世界道別。

屏基院長吳榮州表示，吳燕如以藝術完成對生命的深刻回望，並選擇將如此珍貴的創作化為公益力量，令人深受感動與敬佩，感謝藝術家以行動支持屏基智能醫療大樓的興建，讓藝術的價值超越畫布，成為照亮病人與醫療現場的實際力量。

