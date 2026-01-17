自由電子報
藝文 > 即時

新港展50年前兒童「反共愛國」繪畫 記錄當年社會現象

2026/01/17 19:11

工藝師黃水水展出50年前的兒童畫作，記錄當時「反共愛國」教育現象。（記者王善嬿攝）工藝師黃水水展出50年前的兒童畫作，記錄當時「反共愛國」教育現象。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕工藝師黃水水等人近期在嘉義縣新港鄉板頭村四腳公園舉辦「素人藝術家戶外聯展」，展覽作品中，包含黃水水蒐集保存逾50年前兒童繪畫作品，一半內容與「粉碎共產黨統戰陰謀」等反共愛國教育主題相關，記錄半世紀前社會現象。

黃水水等一群藝術文化愛好者，以「一群人」名義舉辦「素人藝術家戶外聯展」，展期即日起到2月28日，其中黃水水展出收藏的兒童繪畫作品，創作年代約在1960、70年代，

黃水水介紹兒童繪畫主題，不僅記錄愛國教育，還可見雲嘉地區農村風景。（記者王善嬿攝）黃水水介紹兒童繪畫主題，不僅記錄愛國教育，還可見雲嘉地區農村風景。（記者王善嬿攝）

黃水水表示，此次展覽約一半的兒童畫作以「粉碎共產黨統戰陰謀」、「堅守反共」等愛國教育為主題，部分以「全民運動」宣傳標語、紀念1980世界業餘少棒暨青少棒冠軍而創作的畫作，都反映當下社會現象、時事，現在雖然AI人工智慧盛行，但沒有當年的時代背景，畫不出這些內容。

新港板頭村公園舉辦的素人藝術家聯展，還舉辦尋人啟事活動。（記者王善嬿攝）新港板頭村公園舉辦的素人藝術家聯展，還舉辦尋人啟事活動。（記者王善嬿攝）

配合展覽黃水水還發起「尋人啟事」活動，協尋這批畫作的作者。

黃水水說，5、6年前他在北港一間才藝教室發現200多張兒童畫作，保存收藏至今，這次舉辦聯展，從中挑選約50幅畫作展覽。

黃水水表示，多數畫作記載作者姓名、學校，透過電話查詢聯絡到5、6人，年紀都約50歲以上，透過展覽協尋作者來認領畫作，尋覓童年的回憶，並將把這些畫作、文字轉為數位存檔。

